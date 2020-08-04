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Взрыв в порту Бейрута
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Премьер Ливана назвал катастрофой взрыв в порту Бейрута

Хасан Диаб пообещал наказать виновных

КАИР, 4 августа. /ТАСС/. Взрыв в порту Бейрута обернулся катастрофой для Ливана. Об этом заявил во вторник в телеобращении к нации премьер-министр страны Хасан Диаб.

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"Большая катастрофа настигла Ливан, - сказал он. - Произошедшее не останется безнаказанным, виновные и ответственные за это люди понесут наказание". Он призвал "все дружественные и братские страны поддержать и помочь стране".

По данным ливанского Минздрава, в результате взрыва в порту погибли не менее 30 человек, более 3 тыс. пострадали. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки строений в зоне морской гавани.

Как заявили в МВД, сдетонировало более 50 тонны аммиачной селитры. Конфискованный еще девять лет назад с одного из судов контрабандный груз взрывоопасных веществ все эти годы хранился на складе в порту для дальнейшей переработки или уничтожения. Губернатор Бейрута сравнил произошедшее с ядерными взрывами в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году.

Теги
ЛиванДиаб, ХасанВзрыв в порту Бейрута
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