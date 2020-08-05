Трамп: генералы США считают, что в Бейруте взорвалась бомба

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Американские генералы считают, что в ливанской столице взорвалась бомба, и речь идет об атаке. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на брифинге для журналистов в Белом доме.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что в Бейруте произошла атака, американский лидер отметил: "Исходя из взрыва, похоже на то. Я встречался с некоторыми из наших замечательных генералов. <...> Похоже, они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба, да", - отметил американский лидер.