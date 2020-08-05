"Поворотный момент". В Индии началось строительство самого большого храма Рамы

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил в среду о закладке в городе Айодхья храма Рам Джанмабхуми (Места Рождения Рамы), который должен стать самым большим и высоким храмом бога-героя Рамы в мире. На церемонии, прямую трансляцию с которой вели индийские телеканалы, премьер в сопровождении храмовых брахманов заложил в основание постройки символический первый блок из 40 кг чистого серебра

"Этот храм станет символом нашей веры, наших национальных чувств. Он будет также символизировать силу коллективного решения десятков миллионов людей, будет вдохновлять будущие поколения", — сказал Моди. На церемонии также присутствовали около 50 высокопоставленных лиц, включая главного министра штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатха и лидера радикальной проиндусской партии "Союз добровольных слуг родины" Мохан Бхагват. Под фундаментом сооружения заложена "капсула времени" — послание для будущих поколений, которая помещена на глубину 600 с лишним метров. В этой капсуле содержатся документы, рассказывающие об истории храма. Главная цель этих документов — доказать права индусской общины на эту территорию, поскольку на месте будущего сооружения несколько веков находилась Бабри-масджид (мечеть Бабура), разрушенная почти 30 лет назад. Как сообщили прессе члены комитета по строительству храма, он будет иметь шикхару (башню над главной святыней) высотой около 50 метров. Планируется в будущем соорудить и статую Рамы, которая может стать самой высокой в мире. Спорная мечеть Храмовый комплекс в этом городе давно остается яблоком раздора между индусской и мусульманской общинами Индии. На месте, где стояла Бабри-масджид, согласно мифам, в древности родился бог-герой Рама — главный персонаж великой индийской эпической поэмы "Рамаяна". Индусы утверждают, что некогда там стоял прекрасный храм, который был разрушен мусульманскими завоевателями. На этом месте в XVI веке в честь императора Бабура, основателя династии Великих Моголов, и воздвигли мечеть, которая была одним из самых известных памятников могольской архитектуры.

Описание Зажжение свечей в городе Айодхья в преддверии церемонии закладки фундамента храма Рам Джанмабхуми © EPA-EFE/PRABHAT KUMAR VERMA

Со второй половины XIX века различные индуистские движения требовали вернуть храм Рамы. Власти старались дистанцироваться от спора. В 1992 году многотысячная толпа индуистов ворвалась в мечеть и разрушила ее. Произошли кровавые межрелигиозные столкновения: по официальным данным, погибли свыше 2 тыс. человек. Только ввод войск в город позволил тогда прекратить погромы. В ноябре прошлого года Верховный суд Индии вынес вердикт, согласно которому спорный участок земли, где находится мечеть Бабура в городе Айодхья, передается правительству штата Уттар-Прадеш для строительства храма. В обмен мусульманская община должна получить более 2 га земли "на видном месте" в 25 км от бывшей мечети. На этот раз власти Индии полагают, что успокоили страсти, передав мусульманской общине альтернативный участок земли, где будет построена мечеть взамен разрушенной. Индия до и после храма "Историю Индии теперь можно разделить на две части — до и после храма. Это поворотный момент", — полагает известный индийский политолог Нандан Унникришнан из делийского исследовательского фонда Observer. И не случайно — индийское общество действительно весьма бурно обсуждает эти события. И дело не только в том, что началось строительство важного религиозного сооружения. Главное — что религиозный вопрос оказался возведенным в ранг политики, причем на высшем уровне. Строго говоря, закладывать камень стоило брахманам, религиозным лидерам, а это сделал премьер. Нарендра Моди лично дал понять, что строительство храма Места Рождения Рамы — государственное дело.

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"Следующий шаг — объявление индуизма государственной религией. Хотя официально до этого далеко, по факту это уже так", — сказал в свою очередь ТАСС политический журналист Пракаш. Он напомнил, что первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру и его партия "Индийский национальный конгресс" (которая привела Британскую Индию к независимости) сделали ставку на секуляризм — четкое и однозначное разделение религии и политики. Поддержка одной религии в многонациональной и мультикультурной стране представлялась им крайне опасной: в Индии живут не только индусы (составляющие около 80% населения), но и сикхи, джайны, парсы, христиане, буддисты... Секуляризм был закреплен и в конституции страны, провозгласившей равенство всех религий. В свою очередь в пресс-службе радикальной проиндусской партии "Раштрия сваямсевек сангх" ("Союз добровольных слуг родины") корреспонденту ТАСС объяснили, что открытие храма — это восстановление исторической справедливости. Это воля большинства населения нашей страны, что соответствует демократическим традициям".

Описание Прямая трансляция церемонии закладки фундамента храма Рам Джанмабхуми © EPA-EFE/RAJAT GUPTA