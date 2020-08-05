"Поворотный момент". В Индии началось строительство самого большого храма Рамы

"Этот храм станет символом нашей веры, наших национальных чувств. Он будет также символизировать силу коллективного решения десятков миллионов людей, будет вдохновлять будущие поколения", — сказал Моди.
На церемонии также присутствовали около 50 высокопоставленных лиц, включая главного министра штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатха и лидера радикальной проиндусской партии "Союз добровольных слуг родины" Мохан Бхагват. Под фундаментом сооружения заложена "капсула времени" — послание для будущих поколений, которая помещена на глубину 600 с лишним метров. В этой капсуле содержатся документы, рассказывающие об истории храма. Главная цель этих документов — доказать права индусской общины на эту территорию, поскольку на месте будущего сооружения несколько веков находилась Бабри-масджид (мечеть Бабура), разрушенная почти 30 лет назад.
Как сообщили прессе члены комитета по строительству храма, он будет иметь шикхару (башню над главной святыней) высотой около 50 метров. Планируется в будущем соорудить и статую Рамы, которая может стать самой высокой в мире.
Спорная мечеть
Храмовый комплекс в этом городе давно остается яблоком раздора между индусской и мусульманской общинами Индии. На месте, где стояла Бабри-масджид, согласно мифам, в древности родился бог-герой Рама — главный персонаж великой индийской эпической поэмы "Рамаяна". Индусы утверждают, что некогда там стоял прекрасный храм, который был разрушен мусульманскими завоевателями. На этом месте в XVI веке в честь императора Бабура, основателя династии Великих Моголов, и воздвигли мечеть, которая была одним из самых известных памятников могольской архитектуры.
Со второй половины XIX века различные индуистские движения требовали вернуть храм Рамы. Власти старались дистанцироваться от спора. В 1992 году многотысячная толпа индуистов ворвалась в мечеть и разрушила ее. Произошли кровавые межрелигиозные столкновения: по официальным данным, погибли свыше 2 тыс. человек. Только ввод войск в город позволил тогда прекратить погромы.
В ноябре прошлого года Верховный суд Индии вынес вердикт, согласно которому спорный участок земли, где находится мечеть Бабура в городе Айодхья, передается правительству штата Уттар-Прадеш для строительства храма. В обмен мусульманская община должна получить более 2 га земли "на видном месте" в 25 км от бывшей мечети. На этот раз власти Индии полагают, что успокоили страсти, передав мусульманской общине альтернативный участок земли, где будет построена мечеть взамен разрушенной.
Индия до и после храма
"Историю Индии теперь можно разделить на две части — до и после храма. Это поворотный момент", — полагает известный индийский политолог Нандан Унникришнан из делийского исследовательского фонда Observer. И не случайно — индийское общество действительно весьма бурно обсуждает эти события.
И дело не только в том, что началось строительство важного религиозного сооружения. Главное — что религиозный вопрос оказался возведенным в ранг политики, причем на высшем уровне. Строго говоря, закладывать камень стоило брахманам, религиозным лидерам, а это сделал премьер. Нарендра Моди лично дал понять, что строительство храма Места Рождения Рамы — государственное дело.
"Следующий шаг — объявление индуизма государственной религией. Хотя официально до этого далеко, по факту это уже так", — сказал в свою очередь ТАСС политический журналист Пракаш.
Он напомнил, что первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру и его партия "Индийский национальный конгресс" (которая привела Британскую Индию к независимости) сделали ставку на секуляризм — четкое и однозначное разделение религии и политики. Поддержка одной религии в многонациональной и мультикультурной стране представлялась им крайне опасной: в Индии живут не только индусы (составляющие около 80% населения), но и сикхи, джайны, парсы, христиане, буддисты... Секуляризм был закреплен и в конституции страны, провозгласившей равенство всех религий.
В свою очередь в пресс-службе радикальной проиндусской партии "Раштрия сваямсевек сангх" ("Союз добровольных слуг родины") корреспонденту ТАСС объяснили, что открытие храма — это восстановление исторической справедливости. Это воля большинства населения нашей страны, что соответствует демократическим традициям".
За скобками дискуссии остался вопрос, а можно ли вообще всерьез рассуждать о месте рождения персонажа древнего эпоса, реальное существование которого отнюдь не очевидно? Например, стоят ли кровавых столкновений споры о точке появления на свет Агамемнона, Одиссея или, скажем, короля Артура?
Проблема, однако, в том, что в современном индуизме схватка Рамы с демоном Раваной трактуется как символическая борьба добра и зла, а сам Рама почитается как земное воплощение Вишну — одного из трех верховных богов индуизма (наряду с Шивой и Брахмой). И это уже давно не литературный вопрос, а проблема, касающаяся индуизма, который в политике современной Индии играет все большую роль.
Премьер Моди с самого начала сделал ставку на индуизм. Он чувствует настроение многих простых избирателей, живущих традиционными представлениями и искренне разделяющих ценности индуизма. Премьер готов откликаться на их запросы — даже если они идут вразрез с политической традицией. А потому Индия действительно меняется, и, возможно, значение нового храма, который должен быть построен за два года, мы сможем оценить далеко не сразу.
Евгений Пахомов, Нью-Дели