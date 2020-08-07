Хорватия выделит Ливану помощь в €100 тыс.

ЗАГРЕБ, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Хорватии приняло решение о выделении Ливану финансовой помощи в размере €100 тыс. и направлении в Бейрут необходимых средств на преодоление последствий мощного взрыва, произошедшего 4 августа. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении пресс-службы кабинета министров.

"На основании приоритетов и потребностей, выраженных Ливаном через механизм ЕС по гражданской защите, правительство [Хорватии] в качестве помощи решило направить средства в виде одноразовых костюмов химической защиты пятой и шестой степени, латексные, в том числе стерильные, хирургические перчатки на общую стоимость около €20 тыс., то есть порядка 150 тыс. кун, - отмечается в сообщении. - Хорватия также направит в Ливан финансовую помощь на сумму €100 тыс. или в размере 750 тыс. кун".