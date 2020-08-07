"Как после ядерного взрыва". Порт Бейрута превратился в груды хлама

БЕЙРУТ, 7 августа. /Корр. ТАСС Максим Григорьев/. Взрыв, который произошел в порту Бейрута, повредил здания в дорогом районе, но не затронул стоящие рядом с портом яхты, сообщает корреспондент ТАСС.

Очень сильно пострадал Даун Таун - исторический и самый дорогой район Бейрута. Там раскапывают здания Финикийской цивилизации, а в 100 м продают люксовую одежду и автомобили. Точнее, продавали. Все магазины сейчас закрыты. Тротуары усеяны стеклами трехметровых витрин. Досталось и банкам, которых в центре в изобилии. Одиноко стоит разбитая и помятая взрывной волной Porsche. Район выглядит покинутым.

Напротив фешенебельных высоток Даун Тауна, через дорогу в лагуне стоят яхты разной величины. Несмотря на близость к порту, где был взрыв, ни одна не выглядит поврежденной. Но картина кардинально меняется за поворотом к самому порту.

"Как после ядерного взрыва"

"Местность выглядит как после ядерного взрыва", - описывает в стендапе (рассказ телевизионного корреспондента перед камерой) округу порта Бейрута представитель одного из федеральных телеканалов.

Не знаю, не видел, как выглядит город после ядерного взрыва, но последствия взрыва аммиачной селитры выглядят ужасающе. Во-первых, потому что по поврежденным фасадам домов, покореженным автомобилям и сломанным деревьям четко видно, как распространялась ударная волна. И какой чудовищной силы она была.

Во-вторых, в эпицентре земля превратилась в лунный грунт. Один из стоявших поблизости кораблей скрутило в бараний рог. Три других завалило друг на друга. Склады порта раскидало и сожгло пожаром. Из контейнеров вывалилось содержимое: шапки, велосипеды, стаканчики для анализов и даже упаковки банок с пивом. В одну секунду огромный порт превратился в груды хлама.

Посередине всего этого высится элеватор. Даже с находящегося на возвышенности шоссе он выглядит как замок. Только замок разрушило и из него высыпались тонны кукурузы. А в ней - сотни птиц, убитых давлением ударной волны и теперь гниющих под солнцем. Именно на элеваторе и вокруг него ведутся основные поисково-спасательные работы.

Поиски людей

Спасатели отряда Центроспас МЧС России осматривают элеватор. Им дали участок с тыльной стороны и ближе к морю. Там никто не ищет людей, которые могут быть под завалами. С обратной стороны же усиленно копает интернационал спасателей - около 50 человек. Наших же чуть меньше. Но опыт у них колоссальный, особенно при работе после землетрясений - отряд Центроспас принимал участие почти во всех из них за последние десятилетия и спасал там людей.

Именно поэтому, когда собаки, как говорят кинологи, обозначили несколько мест на завале, там началась работа. Ведь были случаи, когда люди могли выжить неделю под многотонными конструкциями. А тут прошло всего три дня. Спасатели начали копать. И столкнулись с первыми особенностями элеватора.

"Железобетонные плиты, как слоеный пирог. Это не стандартные плиты небольшого размера, как в жилом доме, ни один кран ее [плиту] не вытащит. Ее придется рубить на куски и вытаскивать. А их несколько", - рассказал ТАСС руководитель оперативной группы отряда Центроспас Игорь Акмаев.

А ведь у элеватора был еще и нулевой этаж. Но пока есть надежда найти живых людей, спасатели продолжают круглосуточно их искать.