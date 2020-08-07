В Белоруссии обвинили политтехнолога Шклярова в подготовке нарушений общественного порядка

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Задержанному в конце июля в Гомеле политтехнологу Виталию Шклярову предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом сообщил адвокат политтехнолога Антон Гашинский.

"Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 - в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них", - приводит слова адвоката портал tut.by.

По этой статье Шклярову грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет. "Виталий уверен, что его задержали и преследуют по политическим мотивам, за комментарии в его блоге. Он оторван от новостей - в камере нет телевизора - и жалуется на ухудшение здоровья", - сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что Шкляров проходит по делу в отношении блогера Сергея Тихановского - супруга кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По информации государственных СМИ республики, Шкляров был консультантом проекта Тихановского "Страна для жизни" и фактически мобилизовал протестный электорат вокруг блогера, который в настоящее время находится под арестом.

Шкляров родился в Белоруссии, несколько лет жил в США, его жена и ребенок - американские граждане. По данным некоторых СМИ, супруга политтехнолога работает в американском посольстве в Киеве. В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в преддверии выборов главы государства есть люди "с американскими паспортами, женатые на американках, работающие в Госдепе". Посольство США в Белоруссии пока не прокомментировало заявление президента.