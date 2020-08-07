Президентские выборы в Белоруссии. Курс на перемены

Практически все кандидаты на пост главы государства выступают за ослабление односторонней ориентации на Россию и расширение связей с западными партнерами

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Программы претендентов на пост президента Белоруссии, из которых гражданам страны 9 августа предстоит выбрать главу государства на следующие пять лет, мало чем отличаются друг от друга. Четверо оппонентов находящегося 26 лет на посту президента Александра Лукашенко едины в стремлении обновить власть в республике. Они предлагают для этого закрепить в конституции страны временные ограничения на возможность одному лицу занимать пост президента. Практически все выступают также за ослабление односторонней ориентации на Россию и расширение связей с западными партнерами. При этом главным лозунгом всех кандидатов стало обещание защищать независимость Белоруссии. Действующий президент также заявил, что он не против перемен, но своих. Независимость и благополучие 65-летний Лукашенко, баллотирующийся уже на шестой срок подряд, не использовал время на телевидении и радио, выделенное всем кандидатам. Он изложил свой взгляд на развитие страны в послании народу и парламенту Белоруссии 4 августа, а также в опубликованной программе.

В случае победы Лукашенко обещает реформы в экономике, но без "шоковой терапии". В течение пяти лет он намерен удвоить зарплаты, в первую очередь за счет привлечения средств и поддержки инвесторов. Белорусский путь реформ он охарактеризовал как "терпеливое, вдумчивое совершенствование того производства, которое создано в стране и основано на собственных сырьевой базе, науке и компетенциях". По мнению президента, республике надо уходить от зависимости в энергетической сфере. Лукашенко заявляет, что, если обществу нужны перемены, то они будут, а все реформы должны начинаться с конституции. Он обещает в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению основного закона страны. При этом предлагает перераспределить полномочия властей разных уровней и передать часть прав "вниз". Кандидат считает важным сохранить независимость и суверенитет страны. По его словам, на протяжении четверти столетия жители республики строили "общий дом с окнами и на Восток, и на Запад". Он планирует расширять "географию дружественных стран". Говоря об отношениях с восточным соседом, Лукашенко заявил, что "Россия всегда была, есть и будет ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России". Хотя, как сказал он, Россия "братские отношения поменяла на партнерские". Предсказуемое партнерство 39-летний сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев - самый опытный после Лукашенко участник белорусских избирательных кампаний. Он выдвигался в местные Советы депутатов, в Палату представителей (нижняя палата белорусского парламента), дважды участвовал в президентских выборах, возглавляя предвыборные штабы других кандидатов. В случае победы на выборах Дмитриев обещает выстроить предсказуемые отношения Минска с внешними партнерами, в первую очередь с Москвой. По словам кандидата, его команда намерена разговаривать с российским руководством правдиво. Он считает, что белорусам "не нужна углубленная интеграция, военные базы, единая валюта" с Россией. Отношения с РФ, отмечает он, Белоруссия должна строить на уважительной основе, отстаивая свои интересы. Кандидат заявил о готовности построить доверительные отношения и с западными партнерами, но также "не в ущерб себе". По его словам, белорусам не нужно "становиться членом Европейского союза и тем более НАТО, но необходимо вернуть партнерские отношения, дать белорусским товарам новые рынки сбыта, привлечь инвестиции в страну". В своей программе он предлагает сформировать переходное правительство вместе с соперниками Лукашенко и провести президентские и парламентские выборы с новым составом избирательных комиссий. В случае своего избрания Дмитриев обещает не устраивать "охоту на ведьм", не наказывать за прошлое. Он также готов освободить всех задержанных в ходе нынешней президентской кампании "по политическим мотивам". Близкая Европа 43-летняя Анна Канопацкая с 2016 по 2019 годы была депутатом Палаты представителей. Она также была членом оппозиционной Объединенной гражданской партии до конфликта с ее руководством, после чего стала выступать как независимый оппозиционный политик.