Президентские выборы в Белоруссии. Курс на перемены

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Программы претендентов на пост президента Белоруссии, из которых гражданам страны 9 августа предстоит выбрать главу государства на следующие пять лет, мало чем отличаются друг от друга. Четверо оппонентов находящегося 26 лет на посту президента Александра Лукашенко едины в стремлении обновить власть в республике. Они предлагают для этого закрепить в конституции страны временные ограничения на возможность одному лицу занимать пост президента. Практически все выступают также за ослабление односторонней ориентации на Россию и расширение связей с западными партнерами. При этом главным лозунгом всех кандидатов стало обещание защищать независимость Белоруссии. Действующий президент также заявил, что он не против перемен, но своих.
Независимость и благополучие
65-летний Лукашенко, баллотирующийся уже на шестой срок подряд, не использовал время на телевидении и радио, выделенное всем кандидатам. Он изложил свой взгляд на развитие страны в послании народу и парламенту Белоруссии 4 августа, а также в опубликованной программе.
В случае победы Лукашенко обещает реформы в экономике, но без "шоковой терапии". В течение пяти лет он намерен удвоить зарплаты, в первую очередь за счет привлечения средств и поддержки инвесторов. Белорусский путь реформ он охарактеризовал как "терпеливое, вдумчивое совершенствование того производства, которое создано в стране и основано на собственных сырьевой базе, науке и компетенциях". По мнению президента, республике надо уходить от зависимости в энергетической сфере. Лукашенко заявляет, что, если обществу нужны перемены, то они будут, а все реформы должны начинаться с конституции.
Он обещает в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению основного закона страны. При этом предлагает перераспределить полномочия властей разных уровней и передать часть прав "вниз". Кандидат считает важным сохранить независимость и суверенитет страны. По его словам, на протяжении четверти столетия жители республики строили "общий дом с окнами и на Восток, и на Запад". Он планирует расширять "географию дружественных стран". Говоря об отношениях с восточным соседом, Лукашенко заявил, что "Россия всегда была, есть и будет ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России". Хотя, как сказал он, Россия "братские отношения поменяла на партнерские".
Предсказуемое партнерство
39-летний сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев - самый опытный после Лукашенко участник белорусских избирательных кампаний. Он выдвигался в местные Советы депутатов, в Палату представителей (нижняя палата белорусского парламента), дважды участвовал в президентских выборах, возглавляя предвыборные штабы других кандидатов.
В случае победы на выборах Дмитриев обещает выстроить предсказуемые отношения Минска с внешними партнерами, в первую очередь с Москвой. По словам кандидата, его команда намерена разговаривать с российским руководством правдиво. Он считает, что белорусам "не нужна углубленная интеграция, военные базы, единая валюта" с Россией. Отношения с РФ, отмечает он, Белоруссия должна строить на уважительной основе, отстаивая свои интересы. Кандидат заявил о готовности построить доверительные отношения и с западными партнерами, но также "не в ущерб себе". По его словам, белорусам не нужно "становиться членом Европейского союза и тем более НАТО, но необходимо вернуть партнерские отношения, дать белорусским товарам новые рынки сбыта, привлечь инвестиции в страну".
В своей программе он предлагает сформировать переходное правительство вместе с соперниками Лукашенко и провести президентские и парламентские выборы с новым составом избирательных комиссий. В случае своего избрания Дмитриев обещает не устраивать "охоту на ведьм", не наказывать за прошлое. Он также готов освободить всех задержанных в ходе нынешней президентской кампании "по политическим мотивам".
Близкая Европа
43-летняя Анна Канопацкая с 2016 по 2019 годы была депутатом Палаты представителей. Она также была членом оппозиционной Объединенной гражданской партии до конфликта с ее руководством, после чего стала выступать как независимый оппозиционный политик.
Предвыборная программа Канопацкой построена на "европейских демократических принципах". Она подчеркивает, что "Беларусь - европейская страна, и только исключительно национальные интересы должны лежать в основе ее внешней политики". Кандидат выступает за реализацию закрепленного в конституции стремления к государственному нейтралитету, за пересмотр всех международных соглашений, которые не соответствуют национальным интересам Белоруссии. Она, в частности, высказывается за денонсацию договора о создании Союзного государства с Россией, за выход из Организации Договора о коллективной безопасности, прекращение договора с РФ об аренде военных объектов на территории Белоруссии, вывод с территории республики российских военнослужащих. Кандидат также вступает за цивилизованную смену власти и ее реформирование, предлагает законодательно закрепить ограничение одним семилетним сроком нахождение на посту президента Белоруссии.
Представляя свою программу, Канопацкая указывала на то, что не является "техническим кандидатом, кандидатом-спойлером" и "осознанно идет во власть". В то же время эксперты в отношении Канопацкой высказывают мнение, что она является спарринг-партнером Лукашенко.
Открытие мира
35-летний Сергей Черечень является председателем партии "Белорусская социал-демократическая Грамада". Среди основных тезисов его программы - открытие Белоруссии "для мира и мира для Беларуси", создание комфортного окружения для жизни белорусов, создание условий для развития малого и среднего бизнеса, в том числе проведение "честной и прозрачной приватизации".
Черечень считает, что Белоруссия нуждается в обновленной конституции, предусматривающей усиление роли парламента. В обновленном законе должны быть закреплены "реальное разделение властей и сменяемость власти", а также "ограничение в два президентских срока для одного лица". По мнению кандидата, вступление в любые международные организации, союзы должно быть одобрено на всенародном референдуме, а "интеграционные документы нельзя подписывать кулуарно".
Претендент на высший государственный пост убежден, что Белоруссии нужно объявить нейтралитет и не вступать ни в какие блоки - НАТО или ОДКБ, в республике не должно быть иностранных военных баз. По словам кандидата, безопасность страны должна обеспечивать контрактная армия, а обязательный призыв должен быть отменен.
Новые выборы
Главным соперником Лукашенко в нынешней президентской кампании считают 37-летнюю Светлану Тихановскую, которая пошла на выборы вместо арестованного мужа, и вокруг которой сплотились штабы еще двух снятых с избирательной гонки кандидатов - Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
Тихановская заявляет, что она, по сути, технический кандидат и ей власть не нужна. В случае своей победы она намерена в течение полугода организовать "новые и свободные выборы с прозрачным подсчетом голосов". По словам кандидата, она "пришла в политику не ради власти, а ради справедливости", а главная цель - организовать честные выборы с участием всех альтернативных кандидатов. Также кандидат собирается назначить одновременно с выборами референдум о возвращении к конституции 1994 года, в соответствии с которой, в частности, будут сокращены полномочия президента и ограничена двумя сроками возможность пребывания у власти одного человека. "Абсолютной ценностью" она называет независимость Белоруссии, партнерство на равных, а не зависимость "от газовой или кредитной иглы". При этом кандидат подчеркивает, что белорусы - мирные люди и будут "дружить со всеми, но только в интересах собственной страны".
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. С 4 августа в республике началось досрочное голосование, которое продлится до 8 августа.