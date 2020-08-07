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Взрыв в порту Бейрута

Лидер "Хезболлах" заявил о непричастности партии к взрыву в Бейруте

Хасан Насрулла надеется, что в результате расследования будут "привлечены к ответственности все виновные независимо от их местоположения"

БЕЙРУТ, 7 августа. /ТАСС/. Шиитская партия "Хезболлах" не имеет отношения к взрыву в порту Бейрута. Об этом заявил в пятницу лидер партии Хасан Насрулла.

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"На территории порта не было ранее и нет в настоящее время каких-либо веществ, боеприпасов или складов, принадлежащих "Хезболлах", - приводит слова шиитского политика телеканал Al Jazeera. Насрулла также выразил надежду на то, что в результате расследования будут "привлечены к ответственности все виновные независимо от их местоположения".

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Теги
ЛиванНасрулла, ХасанВзрыв в порту Бейрута
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