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Взрыв в порту Бейрута

Трамп намерен принять участие в международной конференции помощи Ливану

Ранее о намерении организовать ее под эгидой ООН заявил президент Франции Эмманюэль Макрон

ТАСС, 8 августа. Президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении принять участие в международной конференции помощи Ливану, в столице которого во вторник произошел мощный взрыв, приведший к гибели 154 человек. О своих планах американский лидер рассказал президенту Ливана Мишелю Ауну в пятницу, проинформировал телеканал Al Arabiya со ссылкой на сообщение офиса главы ливанского государства.

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"Президент Трамп подтвердил Ауну, что он примет участие в конференции в Париже, которую предложил провести президент Франции Эмманюэль Макрон для организации помощи Ливану", - цитирует телеканал заявление.

Ранее Макрон, посетивший в четверг пострадавшие от взрыва районы Бейрута, сообщил о намерении организовать международную конференцию под эгидой ООН с целью мобилизовать финансовые ресурсы для оказания помощи Ливану. В Елисейском дворце ТАСС сообщили, что решение о дате проведения конференции пока не принято. Вместе с тем, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер информировал, что конференция пройдет 9 августа в видеоформате.

Теги
СШАЛиванФранцияТрамп, ДональдАун, МишельМакрон, ЭмманюэльВзрыв в порту Бейрута
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