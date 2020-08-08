Лидеры США, Франции и Ливана проведут 9 августа совещание по ситуации в Бейруте

ТАСС, 8 августа. Онлайн-совещание лидеров США, Франции, Ливана и других стран по ситуации в Бейруте, где 4 августа произошел мощный взрыв, состоится в воскресенье, 9 августа. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу на своей странице в Twitter .

"Мы проведем онлайн-конференцию в воскресенье с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном, руководством Ливана, а также лидерами других стран мира. Все хотят помочь!" - написал Трамп.

Также американский президент сообщил, что из США в Ливан уже направлены три самолета с гуманитарной помощью и специалистами.

В четверг Макрон, посетив пострадавшие от взрыва районы Бейрута, выразил намерение организовать международную конференцию под эгидой ООН с целью мобилизовать финансовые ресурсы для оказания помощи Ливану. В Елисейском дворце ТАСС сообщили, что решение о дате проведения конференции пока не принято. Вместе с тем официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер информировал, что конференция пройдет 9 августа в видеоформате.