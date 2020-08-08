Кандидат в президенты Дмитриев призвал белорусских силовиков не подавлять мирные протесты

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев обратился к представителям силовых структур соблюдать закон и не препятствовать мирным протестам на проходящих в стране президентских выборах. С таким призывом Дмитриев выступил в субботу рядом с расположением войсковой части спецназа внутренних войск МВД Белоруссии, передает ТАСС с места событий.

"Я стою тут и обращаюсь к вам открыто, не пряча лицо. Мы не должны переступить черту, за которой начинается насилие, не дай бог, кровь. Это погубит нас всех и погубит вас", - сказал кандидат на пост президента.

Дмитриев отметил, что белорусы хотят выбрать "нового президента на честных выборах, без майданов и площадей". "Оставайтесь в казармах, а если окажетесь на улице, то защитите граждан от провокаторов. Только такой приказ вы могли бы получить от нового президента сегодня и в любой другой день в будущем", - сказал он.

"Как и вы, миллионы белорусов в эти дни делают свой выбор, выбирают нового президента. Защитите их, выберите белорусов, всех нас, нашу страну и наше общее будущее", - обратился Дмитриев.

Граждане Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости выберут президента. На данный пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.