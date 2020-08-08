Глава Евросовета призвал к независимому расследованию взрыва в Бейруте

БРЮССЕЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе своего визита в Бейрут призвал провести независимое расследование взрыва, предложив для этого европейскую экспертизу. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в субботу в Брюсселе.

"Председатель посетил порт Бейрута, чтобы убедиться в масштабах бедствия. Он призвал провести независимое расследование, чтобы пролить свет на причины этой катастрофы, и предложил европейскую экспертизу", - отмечается в нем.

Кроме того, Мишель "повторил готовность ЕС продолжать оказывать срочную помощь народу Ливана". "ЕС уже активировал свои чрезвычайные механизмы. ЕС мобилизовал €33 млн на чрезвычайные нужды, и более 250 спасателей из европейских государств - членов находятся на местах. Были предоставлены тонны аварийных припасов, и за ними последуют еще", - говорится в заявлении. Совет напоминает, что Брюссель также "настоятельно призвал все государства - члены ЕС активизировать свою поддержку Ливану как для удовлетворения насущных потребностей, так и для долгосрочного восстановления". "Главное, чтобы помощь доходила до тех, кто в ней нуждается", - отмечается в документе.

Во время встречи с ливанскими властями Мишель "также подчеркнул важность структурных реформ" в стране и необходимость "срочно заключить соглашение с Международным валютным фондом", в связи с чем "призвал к конкретным шагам по реформированию финансовой системы и принятию антикоррупционных мер". "Местные политические силы должны воспользоваться этой возможностью и объединиться вокруг национальных усилий, направленных на удовлетворение насущных потребностей, а также на решение более долгосрочных задач, стоящих перед страной. Для Ливана крайне важно осуществить фундаментальные структурные реформы. Ливанцы могут рассчитывать на Евросоюз в этих усилиях, но ключевое значение имеет внутреннее единство", - цитирует Совет Мишеля.