Досрочно на президентских выборах в Белоруссии проголосовали 41,7% избирателей

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Явка избирателей на досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии за пять дней составила 41,7%. Об этом сообщила в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь-1" председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина.

Основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии - 2020.

Основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии - 2020. Онлайн

"Уже цифра 41,7%. Причем в Гомельской области выборы состоялись, там уже более 50%", - отметила глава ЦИК.

По данным, опубликованным на сайте ЦИК, досрочно в Гомельской области проголосовали 54,44% избирателей, в Брестской - 38,40%, в Витебской - 39,34%, Гродненской - 38,60%, в Минской - 39,66%, Могилевской - 49,92%, в Минске - 33,40%.

Явка на досрочном голосовании на выборах в Белоруссии в этот раз стала рекордной. В частности, на президентских выборах в 2015 году досрочно проголосовали 36,05% избирателей.

Граждане Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости выберут президента. На пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.