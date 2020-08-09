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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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Государственные ресурсы Белоруссии подверглись DDoS-атаке

Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Белоруссии сообщил, что атакам подверглось оборудование, на котором размещены сайты КГБ и МВД страны

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Белоруссии в субботу вечером зафиксировал волну DDoS-атак на государственные ресурсы страны. Об этом сообщается в воскресенье на сайте организации.

"Национальным центром реагирования на компьютерные инциденты Республики Беларусь (CERT.BY) 8 августа 2020 года около 22:00 зафиксирована большая волна DDoS-атак на инфраструктуру сети BY-NET", - говорится в сообщении. Отмечается, что атакам подверглось оборудование, на котором размещены сайты КГБ и МВД страны.

"Необходимо отметить, что технические решения по защите <...> провайдеров отразили указанные атаки, однако, по нашей информации, начались проблемы с оборудованием", - заявили в центре.

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