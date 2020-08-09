Глава ЦИК Белоруссии назвала фальшивками "опросы", распространяемые в Telegram-каналах

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина назвала фальшивками распространяемые в телеграм-каналах данные о голосовании на выборах президента страны, якобы основанные на опросах избирателей (экзитполах).

"Экзитпол проводится только в день выборов. Все то, что навязывают избирателям как опросы, это фальшивка. Это изготовили политические силы и запустили через Telegram-каналы", - цитирует в воскресенье слова главы белорусского ЦИК агентство БелТА.

Лидия Ермошина добавила, что в ЦИК поступили жалобы от избирателей о том, что наблюдатели на выборах пытались опрашивать их на выходе из участков. Она напомнила, что проведение экзитполов наблюдателями на выборах запрещено белорусскими законами.

Глава ЦИК выразила уверенность, что проводимый официально экзитпол позволит определить волеизъявление граждан до окончания голосования.

Национальный экзитпол организован в воскресенье в Белоруссии на выборах президента по заказу представительства межгосударственной телерадиокомпании (МГТРК) "Мир" в республике. Его проводит Молодежная лаборатория социологических исследований при республиканском союзе общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций". Результаты национального экзитпола будут озвучены после закрытия участков в 20:00.

Граждане Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости проходят выборы президента. На пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.