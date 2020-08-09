Бразилия отправит Ливану медикаменты и продовольствие

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 августа. /ТАСС/. Правительство Бразилии отправит в пострадавший 4 августа от мощного взрыва в бейрутском порту Ливан медикаменты и продовольствие. Об этом президент южноамериканского государства Жаир Болсонару сообщил в воскресенье в ходе международной видеоконференции доноров по координации помощи Ливану.

"В ближайшие дни из Бразилии в Ливан вылетит самолет ВВС Бразилии с медикаментами и базовой медицинской продукцией", - сказал Болсонару, уточнив, что этот груз был собран усилиями ливанской общины страны. "Мы также готовим к отправке морем 4 тыс. тонн риса, чтобы смягчить последствия потери запасов зерна в результате взрыва", - добавил он.

По его словам, правительства двух стран ведут переговоры об отправке многопрофильной группы бразильских специалистов для оказания помощи в проведении экспертизы взрыва. "Пригласил Мишела Темера, сына выходцев из Ливана и экс-президента Бразилии, возглавить эту группу и стать моим спецпредставителем", - уточнил Болсонару.

Политик напомнил, что ранее Бразилия уже направляла в Ливан медикаменты для беженцев, прибывающих в это ближневосточное государство из соседних стран. Бразильский лидер пообещал также, что его страна "в это трудное время <...> не останется в стороне".