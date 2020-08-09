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Взрыв в порту Бейрута

ЕС выделил Ливану дополнительно €30 млн на ликвидацию последствий взрыва

Глава Европейского совета Шарль Мишель также призвал к проведению "независимого и достойного доверия расследования"

БРЮССЕЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Евросоюз объявил о выделении ливанской стороне дополнительной помощи в объеме €30 млн для ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщил в воскресенье председатель Европейского совета Шарль Мишель на видеоконференции доноров, организованной Францией с целью оказания поддержки Ливану.

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"Мы уже предоставили Ливану помощь в €33 млн, а сейчас выделили еще €30 млн, которые должны пойти на самые неотложные нужды при ликвидации последствий взрыва. Свыше 250 спасателей из стран ЕС находятся в Бейруте, тонны медицинской и гуманитарной помощи направлены в Ливан", - заявил он. Высказывания Мишеля распространила пресс-служба Евросовета.

Он также призвал к проведению "независимого и достойного доверия расследования", подчеркнув, что "Евросоюз готов оказать содействие в его проведении".

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ЛиванМишель, ШарльВзрыв в порту Бейрута
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