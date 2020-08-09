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Милиция закрыла для пешеходов площадь Независимости в Минске

Там находятся Дом правительства и Центризбирком

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов закрыли для пешеходов площадь Независимости в центре Минска, где находятся Дом правительства и Центризбирком, передает корреспондент ТАСС.

Сотрудники милиции выстроились плечом к плечу у гостиницы "Минск" и на противоположной стороне проспекта у Главпочтамта. "Проход закрыт", - заявил корреспонденту ТАСС один из милиционеров.

В Белоруссии в 20:00 завершается голосование на выборах президента. Ранее в ЦИК страны заявили, что срок голосования из-за очередей на участках продлеваться не будет.

Теги
БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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