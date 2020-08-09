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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

Два человека в Вооруженных силах Белоруссии отказались голосовать

Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина отметила, что "это подтверждает несостоятельность утверждений, что в армии как командир приказал, так и будет"

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Двое военнослужащих в белорусской армии отказались голосовать на выборах президента страны. Об этом сообщила в воскресенье журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина после закрытия участков.

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"Кстати, два человека в армии отказались голосовать. Это 0,03% от зарегистрированных на этих избирательных участках. Это подтверждает несостоятельность утверждений, что в армии как командир приказал, так и будет. Видите, ничего подобного", - сказала она.

Большинство избирательных участков на выборах президента Белоруссии закрылись в 20:00 по местному времени (время совпадает с мск). По данным экзитпола, проведенного по заказу телекомпании "МИР", действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов избирателей, на втором месте домохозяйка Светлана Тихановская с 6,8% голосов.

Как сообщила Ермошина, на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии Лукашенко набирает 82,08% голосов, а Тихановская - 6,98%.

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БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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