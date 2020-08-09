Опрос: Лукашенко лидирует на выборах в Белоруссии с 78,9% голосов

"Электоральные предпочтения граждан распределились следующим образом: Александр Лукашенко - 78,9%, Светлана Тихановская - 7,1%, Анна Канопацкая - 2,1%, Сергей Черечень - 0,8%, Андрей Дмитриев - 0,9%, против всех - 10,2%" , - говорится в сообщении.

Исследование проводилось 9 августа методом телефонного опроса. Выборка составляет 2 817 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,5 - 4%.

Ранее были опубликованы результаты экзитпола по заказу телеканала "Мир", проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО "БКМО". По данным экзитпола, Лукашенко побеждает с 79,7% голосов, Тихановская набирает 6,8% голосов, Канопацкая - 2,3%, Дмитриев - 1,1%, Черечень - 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% респондентов.

ЦИК Белоруссии объявил, что явка по состоянию на 18:00 составила 79%. Всего работало 5 767 участков для голосования, в том числе 44 - за рубежом. Выборы признаны состоявшимися с учетом того, что в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования. Проголосовать могли около 6,8 млн белорусских граждан. За пять дней досрочно проголосовали 41,7% избирателей. Президент будет считаться избранным, если за него отдадут голоса более половины граждан, принявших участие в голосовании.