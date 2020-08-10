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Правозащитники заявили о десятках госпитализированных из-за беспорядков в Минске

Два отделения военного госпиталя заняты ранеными, отметили в правозащитном центре "Весна"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Десятки пострадавших в ходе беспорядков находятся в минских больницах, сообщил в понедельник правозащитный центр "Весна".

"По сведениям "Весны", в минских больницах находятся десятки пострадавших во время акции, - говорится в сообщении на сайте центра. - Известно, что два отделения военного госпиталя заняты ранеными". Отмечается, что получившие травмы находятся также в пунктах скорой медицинской помощи и столичной больницы номер 6.

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Правозащитники также привели информацию о гибели одного из участников акции протеста, которая проходила прошлой ночью.

В свою очередь в МВД Белоруссии в понедельник заявили, что погибших в ходе беспорядков нет. Официальными данными о возможном числе пострадавших ТАСС не располагает.

ЦИК Белоруссии в понедельник утром огласил предварительные данные состоявшегося 9 августа голосования на выборах президента, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с 80,23% голосов. По информации правозащитников, во время акций протеста в ночь на понедельник в Белоруссии были задержаны десятки людей, сейчас ситуация в Минске и других городах республики спокойная.

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