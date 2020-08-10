В МИД Чехии заявили о соблюдении эмбарго на поставки светошумовых гранат в Белоруссию

ПРАГА, 10 августа. /ТАСС/. Чехия соблюдает эмбарго на поставки в Белоруссию светошумовых гранат, действующее в ЕС с 2011 года. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел республики Томаш Петржичек, комментируя сообщения СМИ, что белорусские силовики применяли спецсредства чешского производства против участников протестов в Минске.

"Чехия соблюдает эмбарго на экспорт такого материала в Белоруссию. Уже 10 лет, - написал он в Twitter. - Свою роль в этом (в получении белорусскими силовиками чешских светошумовых гранат - здесь и далее прим. ТАСС) могли сыграть перекупщики или же речь идет о материале, который поступил (в Белоруссию) ранее (до эмбарго)".

Чешские власти проверяют информацию об использовании светошумовых гранат чешского производства белорусской милицией в Минске. Запрет на поставки в Белоруссию спецсредств, которые могут быть использованы для подавления массовых акций протеста, был введен Евросоюзом в 2011 году.