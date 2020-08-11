Reuters: в июле руководство Ливана предупредили о наличии опасных грузов в порту Бейрута

БЕЙРУТ, 11 августа. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун и премьер-министр Хасан Диаб, объявивший 10 августа об отставке правительства, получили информацию от служб безопасности страны о наличии в морском порту Бейрута взрывоопасных грузов еще в июле, за две недели до мощного взрыва. Об этом в ночь на вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в ливанских силовых структурах.

По его данным, руководство страны предупредили, что 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, которые хранились на территории порта, несут угрозу безопасности ливанской столицы. Источник агентства утверждает, что президенту и премьеру 20 июля было направлено письмо с выводами комиссии, занимавшейся в январе вопросом хранения взрывоопасных веществ на складах столичной гавани. В документе говорилось, что опасные грузы необходимо вывезти из порта.

"Существовала опасность, что если эти вещества кто-то украдет, то их могут использовать при террористической атаке", - указал собеседник агентства.

Директор порта Бейрута и глава таможенной службы республики Бадри Дахер, как передал 5 августа телеканал Sky News Arabia, заявил, что ливанская таможня и Главное управление общественной безопасности просили вывезти опасные грузы с территории морского порта, где произошел взрыв, однако, по его словам, эти просьбы игнорировались в течение шести лет.