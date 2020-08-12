Камала Харрис выразила уверенность в том, что Байден сможет "объединить американцев"

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, которую Джозеф Байден выбрал своим кандидатом на пост вице-президента, выразила уверенность в том, что ему в случае победы на выборах удастся "объединить американцев". Соответствующее заявление Харрис опубликовала во вторник на своей странице в Twitter.

"Джо Байден в состоянии объединить народ Америки, потому что он посвятил свою жизнь борьбе за нас, - указала Харрис. - Став президентом, он построит Америку, которая будет чтить свои идеалы". "Для меня честь присоединиться к нему в качестве кандидата на пост вице-президента от нашей партии и сделать все от меня зависящее, чтобы он стал главнокомандующим", - заключила она.

Ранее во вторник бывший вице-президент США Джо Байден, который является наиболее вероятным кандидатом от демократов на выборах главы государства в Соединенных Штатах, сообщил в Twitter, что выбрал сенатора от Калифорнии Камалу Харрис своим претендентом на пост вице-президента. Он напомнил, что Харрис тесно взаимодействовала с его сыном Бо, когда занимала пост генпрокурора Калифорнии.

Харрис ранее была соперницей Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от демократов в президенты США. В декабре 2019 года она объявила о выходе из гонки. Позже она выступила в поддержку Байдена. Харрис не раз называла себя "единственной темнокожей" среди участников борьбы. Ее мать родом из Индии, а отец приехал в США с Ямайки.

Байден, который был вице-президентом в администрации Барака Обамы, заявлял, что намерен выдвинуть кандидатом на указанный пост женщину. Он пояснял, что речь идет не только о представительницах белого населения США. Выборы президента США намечены на 3 ноября.