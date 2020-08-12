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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

СМИ: один индийский военный убит в перестрелке с экстремистами в Кашмире

Как пишет газета The Hindu, в ходе перестрелки был ликвидирован боевик из базирующихся в Пакистане террористических группировок

ТАСС, 12 августа. Один индийский военнослужащий погиб в перестрелке с террористами в ночь на среду в районе Пулвама (союзная территория Джамму и Кашмир). Об этом сообщила газета The Hindu.

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По ее данным, в ходе перестрелки был ликвидирован боевик из базирующихся в Пакистане террористических группировок.

По словам генерального директора полиции этого региона Дилбага Сингха, в Джамму и Кашмире сейчас действуют около 200 вооруженных экстремистов. Это самый низкий показатель за последние годы, когда их число достигало от 350 до 400. В 2020 году в Джамму и Кашмире силы безопасности ликвидировали 150 экстремистов из антииндийских группировок, в том числе 30 иностранных наемников.

Теги
ИндияПакистанВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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