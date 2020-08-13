Байден заявил, что демократы после победы на выборах приступят к восстановлению Америки

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Выборы президента США станут поворотным моментом в жизни страны, и демократы готовы в случае победы приступить в восстановлению Америки. Об этом заявил в среду в Уилмингтоне (штат Делавэр) Джозеф Байден, уже гарантировавший себе выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии. Он выступил на первом совместном мероприятии с Камалой Харрис, выдвинутой им во вторник в качестве кандидата в вице-президенты.

"Наступил важный для нашей страны момент, - заявил он. - Предстоят выборы, исход которых может изменить страну. Тот выбор, который будет сделан в ноябре, определит судьбу Америки на очень долгое время". "Нам предстоит работа по выводу нашей страны из кризиса, нам нужно восстановить экономику, работать над укреплением единства страны и - что самое главное - выиграть битву за душу Америки", - заявил он.

По словам Байдена, он сделал "очень удачный выбор", выдвинув сенатора от штата Калифорния Харрис кандидатом на пост вице-президента. "Камала Харрис доказала, что способна вести борьбу за интересы основы Америки - ее среднего класса, - заявил Байден. - Она знает искусство управления и способна принимать жесткие решения. Она готова к выполнению обязанностей с первого же дня, мы оба готовы приступить к работе по воссозданию Америки".

55-летняя Харрис, занимавшая в 2010-2017 годах пост генерального прокурора Калифорнии, а в 2016 году избранная в Сенат Конгресса США, стала первой темнокожей гражданкой США, выдвинутой кандидатом на должность вице-президента. Ранее лишь две белые американки - член Палаты представителей Конгресса от штата Нью-Йорк Джеральдин Ферраро в 1984 году и губернатор Аляски Сара Пэйлин в 2008 году - выдвигались в качестве кандидатов в вице-президенты, причем обе потерпели фиаско.

Процедура утверждения кандидатуры Харрис состоится на предстоящем 17-20 августа национальном съезде Демократической партии в Милуоки (штат Висконсин), где Байден будет официально выдвинут в качестве кандидата на пост президента. Съезд пройдет практически полностью в онлайн-формате под девизом "Объединяя Америку".

7 октября Харрис будет участвовать в предвыборных теледебатах с вице-президентом США Майклом Пенсом в Университете Солт-Лейк-Сити (штат Юта).