СМИ: несколько сотен работников завода "Белаз" вышли на митинг

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Несколько сотен сотрудников завода "Белаз" приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино. Об этом в четверг сообщил портал tut.by .

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По его данным, на месте присутствует руководство города, в том числе мэр, и предприятия, людей призывают разойтись. Как пишет порта, "люди возмущены тем, что автобусы "Белаза" выделялись милиции для задерживания протестующих".

ОАО "Белаз" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Завод расположен в городе Жодино в Минской области. Компании принадлежит 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности, продукция поставляется в 80 стран мира.