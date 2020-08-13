Помпео заявил, что США надеются найти с ЕС общий подход по ситуации в Белоруссии

БЛЕД /Словения/, 13 августа. /ТАСС/. США испытывают схожие с Евросоюзом тревоги по ситуации в Белоруссии и надеются на выработку общего подхода к ситуации в республике. Об этом в четверг заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей.

"Я уверен, что у ЕС и США одинаковые опасения насчет того, что происходило и происходит в Белорусии, и надеюсь, что сообща мы выработаем подход относительно наилучшего исхода для белорусского народа", - сказал он.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов, а Светлана Тихановская - 10,09%. После завершения голосования вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. С воскресенья люди по вечерам выходят на демонстрации, в результате за это время, по данным МВД, были задержаны около шести тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.