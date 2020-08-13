Польша и страны Балтии предложили стать посредниками в урегулировании в Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 13 августа. /ТАСС/. Литва, Латвия, Эстония и Польша готовы взять на себя роль посредников в процессе урегулирования ситуации в Белоруссии. Как в четверг сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы, главы четырех стран приняли по этому вопросу специальную декларацию.

"Мы готовы выступить посредниками в мирном решении кризиса в Белоруссии, укреплении ее независимости и суверенитета", - приводится в сообщении текст документа. Такое посредничество, по мнению подписавших декларацию глав государств, "является дипломатическим средством решения кризиса, которым необходимо воспользоваться".

Науседа в среду сообщил, что Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии. Он содержит три пункта: отказ властей Белоруссии от применения силы к протестующим по поводу результатов президентских выборов 9 августа, освобождение задержанных и начало диалога с представителями гражданского общества. Платформой для диалога, по мнению Науседы, мог бы быть своего рода национальный примирительный совет, сформированный из представителей власти и гражданского общества. Его целью стал бы поиск путей выхода из кризиса. "Такой форум был бы приемлемым шагом к национальному диалогу. Твердо убеждены в том, что диалог является лучшим средством поощрения социального развития, обсуждения реформ и будущего страны", - говорится в декларации президентов стран Балтии и Польши.