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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Глава МИД Латвии заявил о задержании двух жителей этой республики в Белоруссии

Посольство Латвии оказывают необходимую консульскую поддержку, сообщил Эдгарс Ринкевичс

РИГА, 13 августа. /ТАСС/. Двое граждан Латвии были задержаны во время протестных акций в Белоруссии. Об этом в четверг сообщил министр иностранных дел балтийской республики Эдгарс Ринкевичс.

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"Получили сообщение, что в Белоруссии задержаны двое граждан Латвии, министерство иностранных дел и посольство оказывают необходимую консульскую поддержку и пытаются добиться их освобождения", - написал глава МИД Латвии в Twitter, призвав жителей также ознакомиться с рекомендациями внешнеполитического ведомства перед путешествием в Белоруссию.

"В связи с ситуацией в Белоруссии после прошедших 9 августа президентских выборов призываем граждан Латвии быть осторожными в общественных местах, где собирается большое количество людей, а также в вечерние часы воздержаться от нахождения на улице", - говорится в рекомендациях МИД республики. Министерство также напоминает, что в чрезвычайной ситуации необходимо немедленно связаться с посольством Латвии в Белоруссии, латвийским консулом в Витебске или с круглосуточным дежурным консульского отдела МИД.

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БелоруссияЛатвияПротесты в Белоруссии после выборов президента
Протесты в Белоруссии после выборов президента
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