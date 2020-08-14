Китай может ответить на объявление Институтов Конфуция в США "иностранными миссиями"

ПЕКИН, 14 августа. /ТАСС/. Китай расценивает объявление в США учреждений Глобальной сети Институтов Конфуция "иностранными миссиями" как акт демонизации культурного сотрудничества между странами. Такую позицию выразил в пятницу в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. По его словам, Пекин сохраняет за собой право на ответные действия.

"Я бы хотел особо отметить, что действия Соединенных Штатов в отношении Институтов Конфуция в США являются актом демонизации и стигматизации функционирующей китайско-американской программы сотрудничества. Мы выражаем свое сожаление и выступаем против этого", - заявил дипломат.

"Мы призываем Соединенные Штаты отбросить мышление Холодной войны, исправить ошибки, прекратить политизацию образовательных проектов, вмешательство в нормальный процесс гуманитарных обменов и остановить подрыв китайско-американского взаимодоверия и сотрудничества. Мы также оставляем за собой право на ответные действия", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства КНР.

Чжао Лицзянь обратил внимание, что все Институты Конфуция в США в течение длительного времени работали "в соответствии с принципами взаимоуважения в целях достижения взаимной выгоды". "Институты Конфуция являются мостом, связывающим людей, которые изучают китайский язык и Китай по всему миру. Они также способствуют образовательным и культурным обменам с Китаем", - добавил дипломат.

В четверг Госдепартамент США распространил заявление госсекретаря Майкла Помпео, в соответствии с которым Соединенные Штаты объявляют действующие на территории страны Институты Конфуция, занимающиеся продвижением китайского языка и культуры, "иностранными миссиями КНР". Как отмечается в заявлении главы американской дипломатии, смысл присвоения Институтам Конфуция такого статуса заключается в том, чтобы дать американским работникам сферы образования и администрациям школ возможность принимать информированные решения в отношении правил функционирования этих центров.