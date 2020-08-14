Глава Еврокомиссии считает, что ЕС должен ввести новые санкции против Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Евросоюз должен ввести санкции в отношении тех, кто "нарушает демократические ценности" в Белоруссии. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушает демократические ценности или злоупотребляет правами человека в Белоруссии", - написала она на своей странице в Twitter.

Глава ЕК выразила уверенность, что намеченное на пятницу экстренное заседание Совета ЕС "продемонстрирует решительную поддержку прав народа Белоруссии". "Я уверена, что сегодняшняя дискуссия министров иностранных дел ЕС продемонстрирует нашу решительную поддержку прав народа Белоруссии на фундаментальные свободы и демократию", - отметила она.

Министры иностранных дел стран ЕС проведут в пятницу внеплановую видеоконференцию по ситуации в Белоруссии, где после состоявшихся 9 августа президентских выборов продолжаются акции протеста. На переговорах они обменяются мнениями о возможных действиях ЕС, в том числе по введению санкций против Белоруссии и возможной активизации поддержки оппозиции. Пока полного консенсуса между ними нет. К вопросу санкций они могут вернуться на следующей плановой встрече глав МИД ЕС 27-28 августа в Берлине.