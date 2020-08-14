Президент Литвы сообщил о контактах с официальным Минском по дипломатическим каналам

ВИЛЬНЮС, 14 августа. /ТАСС/. Минск оценивает план Литвы, Латвии и Польши по разрешению кризиса в Белоруссии, вызванного протестами в связи с результатами президентских выборов 9 августа. Об этом в пятницу заявил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа.

"По дипломатическим каналам мы получаем определенные сигналы о том, что наши предложения оцениваются", - сказал он.

По словам Науседы, уже заметны реальные последствия предложенных мер. "Лучшим ответом на них являются реальные изменения, выражающиеся в уменьшении кровопролития", - утверждает он.

Науседа в среду сообщил, что Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии. Он содержит три пункта: отказ властей Белоруссии от применения силы к протестующим по поводу результатов выборов, освобождение задержанных и начало диалога с представителями гражданского общества, для которого предлагается сформировать национальный примирительный совет из представителей власти и гражданского общества. Страны Балтии и Польша готовы выступить посредниками в урегулировании.