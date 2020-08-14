Глава МИД Швеции заявила, что санкции ЕС не затронут народ Белоруссии

СТОКГОЛЬМ, 14 августа. /ТАСС/. Санкции ЕС в отношении Белоруссии не будут направлены против народа этой страны. Об этом заявила в пятницу министр иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью телеканалу SVT .

"Я довольна результатом по Беларуси. Сейчас начинается работа над предложением конкретных адресных санкций против тех, кто несет ответственность как за фальсификацию, так и за саму процедуру выборов, а также за имевшее место насилие. Все также согласились с тем, что эти санкции не должны затрагивать белорусский народ", - отметила она.