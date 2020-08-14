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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Глава МИД Швеции заявила, что санкции ЕС не затронут народ Белоруссии

Анн Линде сообщила, что начинается работа над предложением конкретных адресных санкций против тех, кто "несет ответственность как за фальсификацию, так и за саму процедуру выборов, а также за имевшее место насилие"

СТОКГОЛЬМ, 14 августа. /ТАСС/. Санкции ЕС в отношении Белоруссии не будут направлены против народа этой страны. Об этом заявила в пятницу министр иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью телеканалу SVT.

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"Я довольна результатом по Беларуси. Сейчас начинается работа над предложением конкретных адресных санкций против тех, кто несет ответственность как за фальсификацию, так и за саму процедуру выборов, а также за имевшее место насилие. Все также согласились с тем, что эти санкции не должны затрагивать белорусский народ", - отметила она.

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БелоруссияШвецияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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