Глава ЦИК Белоруссии сообщила, что все жалобы кандидатов в президенты были отклонены

"Все отклонены. У нас же выбора нет. Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает. Если установлены нарушения, как они считают, в этом случае выборы могут быть признаны недействительными. Это значит, в течение трех месяцев должна снова пройти следующая избирательная кампания с новыми кандидатами. Я и сказала: "Мы можем просто потерять страну", - отметила она в интервью "КП Белоруссия".

Все проигравшие выборы кандидаты обжаловали итоги голосования. К вечеру среды стало известно, что жалобы подали четверо претендентов на высший государственный пост из пяти - Анна Канопацкая, набравшая 1,68%, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень, получившие чуть более 1%. Ранее результаты оспорила Светлана Тихановская, которую называли основным соперником Лукашенко.