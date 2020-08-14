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Задержание россиян в Белоруссии

В офисе Зеленского выразили сожаление о передаче Белоруссией граждан России

Украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения, отмечается в заявлении

КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Украина сожалеет в связи с решением Белоруссии передать Москве 32 граждан России. Об этом сказано в сообщении офиса президента Украины Владимира Зеленского в пятницу.

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"Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании "Вагнер". Безусловно, Республика Беларусь - независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", - говорится в нем.

Как сообщили ранее в Генпрокуратуре России, передача 32 граждан в РФ состоялась в соответствии с ходатайством генерального прокурора РФ Игоря Краснова от 5 августа в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года. Тридцать третий задержанный гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики.

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БелоруссияУкраинаРоссияЗадержание россиян в Белоруссии
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