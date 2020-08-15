Киев возмущен обвинениями в причастности украинцев к дестабилизации в Белоруссии

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины назвало бездоказательными обвинения руководства Белоруссии в причастности украинцев к дестабилизации ситуации в республике. Об этом сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

"Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств", - подчеркнули в МИД.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что россияне наряду с гражданами Польши и Украины пытались принять участие в массовых акциях протеста, которые начались в Белоруссии после голосования на президентских выборах

Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов избирателей одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% голосов заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов.

Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжаются уже несколько дней, по информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Сообщалось также о задержании десяти, а потом еще пяти граждан Украины, которые впоследствии были отпущены.