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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Киев возмущен обвинениями в причастности украинцев к дестабилизации в Белоруссии

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что россияне наряду с гражданами Польши и Украины пытались принять участие в массовых акциях протеста

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины назвало бездоказательными обвинения руководства Белоруссии в причастности украинцев к дестабилизации ситуации в республике. Об этом сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

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"Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств", - подчеркнули в МИД.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что россияне наряду с гражданами Польши и Украины пытались принять участие в массовых акциях протеста, которые начались в Белоруссии после голосования на президентских выборах

Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов избирателей одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% голосов заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов.

Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжаются уже несколько дней, по информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Сообщалось также о задержании десяти, а потом еще пяти граждан Украины, которые впоследствии были отпущены.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаПротесты в Белоруссии после выборов президента
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