Сенатор США намерен инициировать в Конгрессе поиск новых мер против руководства Белоруссии

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Председатель юридического комитета Сената Конгресса США Линдси Грэм (республиканец, сенатор от штата Южная Каролина) намерен работать с однопартийцами и демократами в Конгрессе над дополнительными мерами против руководства Белоруссии.

"Я призываю президента США Дональда Трампа и ЕС использовать санкции для привлечения [президента Белоруссии] Александра Лукашенко к ответственности за насилие над протестующими и фальсификацию на выборах, - говорится в распространенном в пятницу в Twitter заявлении Грэм. - По мере появления фактов становятся все более очевидными значительные нарушения прав протестующих. Я намерен работать с республиканцами и демократами над поиском дополнительных путей привлечения к ответственности правительства Белоруссии за фальсификацию на выборах".

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.