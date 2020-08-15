Зеленский раскритиковал решение Минска передать Москве задержанных россиян

"На мой взгляд, это странно, неправильно и совершенно неприемлемо в дружественных межгосударственных отношениях", - написал Зеленский в субботу в телеграм-канале.

Украинский лидер также заявил, что Киев не пытался повлиять на ситуацию в Белоруссии. "Во-первых, клеветать о вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было", - отметил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне наряду с гражданами Польши и Украины пытались принять участие в массовых акциях протеста, которые начались в Белоруссии после голосования на президентских выборах.

Генеральная прокуратура РФ 14 августа сообщила, что Белоруссия передала России 32 граждан РФ, ранее задержанных на ее территории, в соответствии с ходатайством генерального прокурора РФ Игоря Краснова от 5 августа в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года. Тридцать третий задержанный, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики.