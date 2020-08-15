СМИ: истребители ВВС Турции охраняют сейсмологическое судно в Средиземном море

АНКАРА, 15 августа. /ТАСС/. Восемь истребителей F-16 ВВС Турции обеспечивают безопасность судно Oruc Reis, которое проводит сейсмологические работы в Средиземном море. Об этом сообщила в субботу газета Milliyet.

По данным издания, самолеты призваны "запугивать тех, кто пытается узурпировать права Турции в Восточном Средиземноморье".

Между тем ранее в субботу греческий портал armyvoice.gr, специализирующийся на военной тематике, сообщил, что турецкая подлодка подошла к греческому мысу Сунион (столичная область Аттика) в 70 км от Афин, вторгшись в греческие территориальные воды. В связи с этим, отмечает портал, в ВВС Греции была объявлена тревога, и с утра субботы экипажи вертолетов "прочесывают" противолодочными гидролокаторами каждый район Эгейского моря. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Отношения между Грецией и Турцией обострились из-за объявленных намерений Анкары проводить разведку газа и нефти у греческих берегов в Эгейском море.

6 августа Греция и Египет подписали соглашение о демаркации морских зон, которое, по словам Афин, закрепляет право греческих островов на морской шельф и исключительные экономические зоны (ИЭЗ). Анкара не признает этот документ и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права. При этом Греция не признает подписанный в ноябре Анкарой с базирующимся в Триполи правительством меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией.

Судя по карте, которая появилась 6 августа в греческих СМИ, зоны, которые определены Грецией и Египтом в соглашении по демаркации их исключительных экономических зон, пересекаются с зонами, которые провозглашались своими Турцией и Ливией в их меморандуме от 2019 года.