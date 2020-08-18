Губернатор Нью-Йорка обвинил правительство Трампа в неспобности побороть коронавирус

Все дело в маске. Поможет ли новый подход к коронавирусу победить Трампу на выборах?

"Вирус - это метафора, он атакует, когда организм ослаблен и не может себя защитить. За последние несколько лет американский политический организм ослабел, а разногласия усилились, - отметил он. - Только сильный организм сможет побороть вирус".

"Не Трамп породил разногласия, но разногласия породили Трампа, а он лишь усилил их. Нынешнее федеральное правительство недееспособно и некомпетентно, оно не смогло победить вирус, оно даже не предвидело его", - продолжил Куомо.

На Национальном съезде Демократической партии, который будет проходить с 17 по 20 августа, делегаты обсудят широкий круг вопросов, включая ситуацию с пандемией коронавируса, положением дел в экономике, массовой безработицей и расовым неравенством. Кроме того, делегаты утвердят бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена кандидатом на пост президента США, а сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис - кандидатом на пост вице-президента на предстоящих 3 ноября выборах.