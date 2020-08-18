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Губернатор Нью-Йорка обвинил правительство Трампа в неспобности побороть коронавирус

Эндрю Куомо также отметил разобщенность американского общества

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Правительство президента США Дональда Трампа оказалось неспособно победить пандемию коронавируса из-за растущей разобщенности американского общества. Такое мнение выразил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, выступая на Национальном съезде Демократической партии, который проходит в виртуальном формате.

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"Вирус - это метафора, он атакует, когда организм ослаблен и не может себя защитить. За последние несколько лет американский политический организм ослабел, а разногласия усилились, - отметил он. - Только сильный организм сможет побороть вирус".

"Не Трамп породил разногласия, но разногласия породили Трампа, а он лишь усилил их. Нынешнее федеральное правительство недееспособно и некомпетентно, оно не смогло победить вирус, оно даже не предвидело его", - продолжил Куомо.

На Национальном съезде Демократической партии, который будет проходить с 17 по 20 августа, делегаты обсудят широкий круг вопросов, включая ситуацию с пандемией коронавируса, положением дел в экономике, массовой безработицей и расовым неравенством. Кроме того, делегаты утвердят бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена кандидатом на пост президента США, а сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис - кандидатом на пост вице-президента на предстоящих 3 ноября выборах.

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СШАТрамп, Дональд
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