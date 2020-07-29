Все дело в маске. Поможет ли новый подход к коронавирусу победить Трампу на выборах?

Очевидно, что президент поменял свою риторику, хотя в Белом доме с этим не согласны

С самого начала пандемии коронавируса президент США Дональд Трамп выступал против закрытия Америки на карантин и серьезных ограничительных мер. С приближением выборов он внезапно поменял свою позицию и стал чаще соглашаться с рекомендациями экспертов. Разбираемся, как менялось отношение Трампа к СOVID-19 и что могло повлиять на его точку зрения. Еще месяц назад в одном из своих интервью Дональд Трамп заявил, что некоторые американцы специально носят маски в знак несогласия с его политикой, а вовсе не для того, чтобы защититься от коронавируса. Кроме того, он усомнился, что средства защиты могут вообще спасти кого-нибудь от болезни. "Они трогают свои маски пальцами, снимают их, а затем дотрагиваются до глаз, носа и рта… а потом еще удивляются, где они это (вирус — прим. ТАСС) подцепили", — говорил Трамп. Президент против коронавируса Несмотря на рекомендации специалистов, американский лидер долгое время отказывался носить маску. Этим, по мнению журналистов, он подавал общественности плохой пример. После того как центры по контролю и профилактике заболеваний еще в начале апреля выпустили рекомендации по использованию средств персональной защиты, Трамп заявил, что лично он их использовать не будет. Более того, в своем Twitter он даже насмехался над демократом Джо Байденом, ретвитнув фотографию, где один из ведущих Fox News шутил над внешним видом политика в маске.

This might help explain why Trump doesn’t like to wear a mask in public. Biden today. pic.twitter.com/9l1gw1ljBE — Brit Hume (@brithume) May 25, 2020

В разгар эпидемии Трамп спокойно появлялся в общественных местах без средств защиты. Например, на заводе Ford в Мичигане, где ношение масок было обязательным, игнорировал меры предосторожности во время визита на завод Honeywell, а еще проводил предвыборные ралли в Оклахоме и Аризионе, где лишь некоторые его сторонники надевали маски, хотя организаторы бесплатно раздавали их всем желающим. По мнению некоторых экспертов, предвыборные ралли, "скорее всего", способствовали росту числа случаев заболевания в стране.

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Столкнувшись с критикой со стороны журналистов и местных властей, президент все же признался, что маска у него есть и что он носит ее во время рабочих визитов, но снимает перед камерами или во время брифингов. По словам Трампа, он надевал маску на том же заводе Ford, но снял ее перед встречей с прессой. В мае агентство Associated Press передавало, что президент намеренно не носит маску на публике из-за своей политической позиции. Это как бы символ его несогласия с экспертами, которые призывали закрыть страну ради жесткого карантина. Как говорится на сайте агентства, Трампу казалось, что "его появление в маске создает впечатление, что он больше беспокоится о себе, чем о возрождении американской экономики", что может уменьшить его шансы на победу на выборах в ноябре. В начале июля в одном из интервью президент отметил, что защитная маска у него всегда при себе, но в ней он похож на персонажа комедийного вестерна — Одинокого Рейнджера. Однако президент не только игнорировал средства защиты, он также отрицал, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшается. Еще совсем недавно он говорил, что число заразившихся в США продолжает расти не из-за вируса, а из-за увеличения тестов. До этого он предлагал врачам изучить возможность борьбы с вирусом отбеливателем и призывал пить не проверенный специалистами гидроксихлорохин. Президент также угрожал принять меры, если учебные заведения не начнут вовремя учебный год. В частности, он обещал лишить школы госфинансирования, а также отозвать визы у иностранных студентов, которые находятся в США, но обучаются удаленно. Разворот на 180 градусов Впервые Трамп появился перед камерами в защитной маске только 12 июля, через три месяца после рекомендаций специалистов и почти через полгода после начала пандемии. Это произошло во время его визита в Военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. Свое решение носить маску он объяснил "проявлением патриотизма". "Многие люди говорят, что патриотично носить маску, если вы не можете соблюдать социальное дистанцирование. Нет никого более патриотичного, чем я, ваш любимый президент!" — написал Трамп.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020

Резкая смена позиции не ограничилась только маской, изменилась и риторика президента о коронавирусе. "К сожалению, это, вероятно, ухудшится, прежде чем начнет улучшаться, — резюмировал он, прогнозируя ситуацию с COVID-19 в США. — Мне такое говорить не нравится, но таковы реалии". Более того, Трамп признал, что некоторым школьным округам не стоит начинать работу в новом учебном году, несмотря на свое скорейшее желание вернуть учеников за парты, а еще попросил молодых американцев "избегать баров" и других людных мест.

Президент даже отказался от идеи провести в августе съезд республиканцев в Джексонвилле, Флорида, так как число заражений коронавирусом в этом штате остается одним из самых высоких. Как объяснил сам Трамп, он сделал это, чтобы "не подавать плохой пример", хотя это и нанесло серьезный ущерб его кампании. "Я подумал, что обязан не допускать большого скопления людей в помещении, целой толпы", — рассказал он в интервью на телеканале Fox News. Таким образом, Трамп внезапно сошелся с мнением экспертов, обеспокоенных эпидемиологической ситуацией в США. На вопрос о том, что именно сподвигло американского лидера так резко поменять свою позицию, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни ответила, что президент якобы своей позиции не менял. Предвыборная тактика Риторика Трампа может означать вовсе не перемену его отношения к вирусу, а попытку поменять предвыборную стратегию. По информации CNN, это может быть связано с последними опросами общественного мнения, в которых Трамп уступает Джо Байдену на 12%. По информации Fox News, Байден также лидирует в нескольких ключевых штатах, таких как Пенсильвания, Мичиган и Миннесота.

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