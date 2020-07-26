100 дней до выборов в США. Финальный этап в условиях пандемии

3 ноября в стране будут избраны президент, вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Ровно 100 дней осталось до предстоящих 3 ноября всеобщих выборов в США, когда будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Участники схватки за Белый дом уже известны - это 74-летний республиканец Дональд Трамп, объявивший о намерении добиваться переизбрания еще в день инаугурации на пост президента в январе 2017 года, и 77-летний экс-вице-президент США Джозеф Байден, после выхода 8 апреля из борьбы основного соперника - сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса - оставшийся единственным претендентом на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии. И Трамп, и Байден к последнему этапу предвыборной гонки заручились солидными финансовыми ресурсами: Трамп располагает $295 млн, а Байден, по данным представителей его штаба, собрал 242 млн.

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Будь нынешний предвыборный цикл обычным, все мероприятия на предстоящий финальный этап кампании были бы тщательно расписаны заранее, однако пандемия коронавируса не только полностью поломала процесс первичных выборов и собраний партактивистов для выдвижения делегатов на национальные партийные съезды, где должны официально объявить имена кандидатов на пост президента и вице-президента, но и заставила изменить как сроки, так и привычный формат проведения съездов. Ни у демократов, ни у республиканцев нет до сих пор полной ясности в вопросе о том, как именно будут они проходить. Виртуальный съезд в Милуоки Национальный комитет Демократической партии первоначально планировал съезд в Милуоки (штат Висконсин) на середину июля, однако стремительный рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом по всей стране заставил внести коррективы: съезд, на котором ожидалось до 50 тыс. делегатов и гостей, перенесли на 17-20 августа. В середине июля представители национального комитета оповестили однопартийцев о том, что голосование и основная часть мероприятий пройдут в дистанционном формате. Изменилось и место проведения съезда: вместо конференц-центра Fiserv Forum демократы соберутся в меньшем по размерам Wisconsin Center. Обеспечивать безопасность в дни съезда будут около 1100 сотрудников полиции не только из штата Висконсин, но и из штатов Иллинойс, Флорида и Нью-Джерси, а общие расходы на обеспечение безопасности составят как минимум $40 млн. Как ожидается, в последний день работы съезда Джозеф Байден объявит о согласии баллотироваться на пост президента. Он пока хранит в секрете свой выбор кандидата на пост вице-президента. Крайне высока вероятность того, что в третий раз за всю историю президентских выборов - после Джеральдин Ферраро в 1984 году и Сары Пэлин в 2008 году - на этот пост будет выдвинута женщина. Освещать работу съезда журналистами придется в основном в дистанционном формате: уже известно, что число аккредитаций будет сокращено до минимума. Как сообщили корреcпонденту ТАСС в оргкомитете, "это сделано с тем, чтобы гарантировать безопасность участников съезда" в силу ограничений, вызванных нормами социального дистанцирования и другими санитарными мерами. Пока неясно, сколько именно посетителей и журналистов будут допущены к участию, но не исключено, что в Wisconsin Center их будет в общей сложности 1-1,5 тыс. Выбор места проведения съезда республиканцев Съезд республиканцев должен состояться 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), однако после того, как Национальный комитет Республиканской партии не нашел понимания с губернатором Северной Каролины демократом Роем Купером по вопросам обеспечения безопасности на съезде в условиях пандемии, было решено перенести часть мероприятий съезда в Джексонвилл (штат Флорида). Но и от этого плана пришлось отказаться: в условиях резкого роста числа случаев заражения коронавирусом во Флориде президент Трамп принял в минувший четверг неожиданное решение отменить все мероприятия в Джексонвилле, поскольку "время для этого неподходящее". Представитель Национального комитета Республиканской партии Лиз Харрингтон в интервью телекомпании Fox News подтвердила, что Джексонвилл больше не рассматривается как возможное место проведения съезда, но не уточнила, где и в каком формате Трамп выступит с обращением к делегатам.

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Как отметил портал Election Central, размещающий информацию о подготовке к выборам, "неожиданное решение отменить мероприятия в Джексонвилле не только нанесло ущерб кампании Трампа, но и заставило задаться вопросом о том, насколько справедливы утверждения президента о том, что страна готова к восстановлению деловой активности, нарушенной пандемией". Проблемы у республиканцев возникли и в связи с проведением других предвыборных мероприятий: после массового предвыборного митинга в конце июня в городе Талса (штат Оклахома) Трампу пришлось отказаться от этого формата общения со сторонниками и перейти на режим телеконференций. Предвыборные платформы На национальных партийных съездах делегаты должны одобрить предвыборные платформы. В руководстве Республиканской партии в июне обсуждалась возможность сохранить к ноябрьским выборам ту же платформу объемом 54 страницы, которая была подготовлена к выборам 2016 года. Она включает следующие разделы: "Восстановление американской мечты", "Возрождение конституционного правления", "Сельское хозяйство, энергетика и окружающая среда", "Реформа правительственных ведомств", "Великие американские семьи, образование, здравоохранение и правосудие". В последнем разделе - "Возрождение Америки" - республиканцы провозглашают себя "партией мира с позиции силы", утверждают, что "американская исключительность обеспечивает уникальные лидирующие позиции в мире", высказываются за "расширенную координацию действий с союзниками по НАТО" и за "применение совместных с союзниками санкций в отношении России". Однако в середине июня президент Трамп сообщил в Twitter, что хотел бы "обновленной платформы, по возможности более компактной". Не исключено, что перед съездом в нее будут внесены изменения, в частности в том, что касается Китая, отношения с которым резко обострились. В минувший четверг госсекретарь США Майкл Помпео в программной речи по американо-китайским отношениям заявил, что США не должны проводить прежнюю политику взаимодействия с Китаем, которая потерпела крах. Вопрос о политике в отношении Пекина затронут и в проекте партийной платформы, подготовленной к съезду демократов. В документе, в частности, указывается что демократы в случае победы на выборах "будут тесно координировать действия с европейскими союзниками с тем, чтобы оказать нажим на Китай" и готовы применять санкции в отношении "официальных лиц, финансовых институтов, компаний и отдельных лиц, причастных к подрыву автономии Гонконга". На темы внешней политики в последнее время часто высказывается Джозеф Байден, который в одном из выступлений отметил, что "не стремится к росту напряженности в отношениях с Россией или другими странами", но в то же время дал понять, что готов распорядиться о введении санкций и осуществлении кибератак в отношении государств, которым приписывают попытки вмешательства в американские электоральные процессы. По опросам лидирует Байден Результаты всех проводившихся в июле опросов указывают на то, что Байден сейчас опережает Трампа по популярности на 2-10 процентных пунктов. Так, телефонный опрос 2,5 тыс. избирателей, организованный в середине июля исследовательской службой Rasmussen Reports указывает на то, что Байдена поддерживает 47%, а Трампа - 45%, 5% намерены поддержать иного кандидата и 3% избирателей пока не приняли решения. Наиболее прочные позиции Трампа в Республиканской партии - его поддерживает 81% однопартийцев, а в рядах демократов Байден пользуется поддержкой 74%.

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