100 дней до выборов в США. Финальный этап в условиях пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Ровно 100 дней осталось до предстоящих 3 ноября всеобщих выборов в США, когда будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти.
Участники схватки за Белый дом уже известны - это 74-летний республиканец Дональд Трамп, объявивший о намерении добиваться переизбрания еще в день инаугурации на пост президента в январе 2017 года, и 77-летний экс-вице-президент США Джозеф Байден, после выхода 8 апреля из борьбы основного соперника - сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса - оставшийся единственным претендентом на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии. И Трамп, и Байден к последнему этапу предвыборной гонки заручились солидными финансовыми ресурсами: Трамп располагает $295 млн, а Байден, по данным представителей его штаба, собрал 242 млн.
Будь нынешний предвыборный цикл обычным, все мероприятия на предстоящий финальный этап кампании были бы тщательно расписаны заранее, однако пандемия коронавируса не только полностью поломала процесс первичных выборов и собраний партактивистов для выдвижения делегатов на национальные партийные съезды, где должны официально объявить имена кандидатов на пост президента и вице-президента, но и заставила изменить как сроки, так и привычный формат проведения съездов. Ни у демократов, ни у республиканцев нет до сих пор полной ясности в вопросе о том, как именно будут они проходить.
Виртуальный съезд в Милуоки
Национальный комитет Демократической партии первоначально планировал съезд в Милуоки (штат Висконсин) на середину июля, однако стремительный рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом по всей стране заставил внести коррективы: съезд, на котором ожидалось до 50 тыс. делегатов и гостей, перенесли на 17-20 августа. В середине июля представители национального комитета оповестили однопартийцев о том, что голосование и основная часть мероприятий пройдут в дистанционном формате. Изменилось и место проведения съезда: вместо конференц-центра Fiserv Forum демократы соберутся в меньшем по размерам Wisconsin Center. Обеспечивать безопасность в дни съезда будут около 1100 сотрудников полиции не только из штата Висконсин, но и из штатов Иллинойс, Флорида и Нью-Джерси, а общие расходы на обеспечение безопасности составят как минимум $40 млн.
Как ожидается, в последний день работы съезда Джозеф Байден объявит о согласии баллотироваться на пост президента. Он пока хранит в секрете свой выбор кандидата на пост вице-президента. Крайне высока вероятность того, что в третий раз за всю историю президентских выборов - после Джеральдин Ферраро в 1984 году и Сары Пэлин в 2008 году - на этот пост будет выдвинута женщина.
Освещать работу съезда журналистами придется в основном в дистанционном формате: уже известно, что число аккредитаций будет сокращено до минимума. Как сообщили корреcпонденту ТАСС в оргкомитете, "это сделано с тем, чтобы гарантировать безопасность участников съезда" в силу ограничений, вызванных нормами социального дистанцирования и другими санитарными мерами. Пока неясно, сколько именно посетителей и журналистов будут допущены к участию, но не исключено, что в Wisconsin Center их будет в общей сложности 1-1,5 тыс.
Выбор места проведения съезда республиканцев
Съезд республиканцев должен состояться 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), однако после того, как Национальный комитет Республиканской партии не нашел понимания с губернатором Северной Каролины демократом Роем Купером по вопросам обеспечения безопасности на съезде в условиях пандемии, было решено перенести часть мероприятий съезда в Джексонвилл (штат Флорида). Но и от этого плана пришлось отказаться: в условиях резкого роста числа случаев заражения коронавирусом во Флориде президент Трамп принял в минувший четверг неожиданное решение отменить все мероприятия в Джексонвилле, поскольку "время для этого неподходящее". Представитель Национального комитета Республиканской партии Лиз Харрингтон в интервью телекомпании Fox News подтвердила, что Джексонвилл больше не рассматривается как возможное место проведения съезда, но не уточнила, где и в каком формате Трамп выступит с обращением к делегатам.
Как отметил портал Election Central, размещающий информацию о подготовке к выборам, "неожиданное решение отменить мероприятия в Джексонвилле не только нанесло ущерб кампании Трампа, но и заставило задаться вопросом о том, насколько справедливы утверждения президента о том, что страна готова к восстановлению деловой активности, нарушенной пандемией".
Проблемы у республиканцев возникли и в связи с проведением других предвыборных мероприятий: после массового предвыборного митинга в конце июня в городе Талса (штат Оклахома) Трампу пришлось отказаться от этого формата общения со сторонниками и перейти на режим телеконференций.
Предвыборные платформы
На национальных партийных съездах делегаты должны одобрить предвыборные платформы. В руководстве Республиканской партии в июне обсуждалась возможность сохранить к ноябрьским выборам ту же платформу объемом 54 страницы, которая была подготовлена к выборам 2016 года. Она включает следующие разделы: "Восстановление американской мечты", "Возрождение конституционного правления", "Сельское хозяйство, энергетика и окружающая среда", "Реформа правительственных ведомств", "Великие американские семьи, образование, здравоохранение и правосудие". В последнем разделе - "Возрождение Америки" - республиканцы провозглашают себя "партией мира с позиции силы", утверждают, что "американская исключительность обеспечивает уникальные лидирующие позиции в мире", высказываются за "расширенную координацию действий с союзниками по НАТО" и за "применение совместных с союзниками санкций в отношении России".
Однако в середине июня президент Трамп сообщил в Twitter, что хотел бы "обновленной платформы, по возможности более компактной". Не исключено, что перед съездом в нее будут внесены изменения, в частности в том, что касается Китая, отношения с которым резко обострились. В минувший четверг госсекретарь США Майкл Помпео в программной речи по американо-китайским отношениям заявил, что США не должны проводить прежнюю политику взаимодействия с Китаем, которая потерпела крах.
Вопрос о политике в отношении Пекина затронут и в проекте партийной платформы, подготовленной к съезду демократов. В документе, в частности, указывается что демократы в случае победы на выборах "будут тесно координировать действия с европейскими союзниками с тем, чтобы оказать нажим на Китай" и готовы применять санкции в отношении "официальных лиц, финансовых институтов, компаний и отдельных лиц, причастных к подрыву автономии Гонконга". На темы внешней политики в последнее время часто высказывается Джозеф Байден, который в одном из выступлений отметил, что "не стремится к росту напряженности в отношениях с Россией или другими странами", но в то же время дал понять, что готов распорядиться о введении санкций и осуществлении кибератак в отношении государств, которым приписывают попытки вмешательства в американские электоральные процессы.
По опросам лидирует Байден
Результаты всех проводившихся в июле опросов указывают на то, что Байден сейчас опережает Трампа по популярности на 2-10 процентных пунктов. Так, телефонный опрос 2,5 тыс. избирателей, организованный в середине июля исследовательской службой Rasmussen Reports указывает на то, что Байдена поддерживает 47%, а Трампа - 45%, 5% намерены поддержать иного кандидата и 3% избирателей пока не приняли решения. Наиболее прочные позиции Трампа в Республиканской партии - его поддерживает 81% однопартийцев, а в рядах демократов Байден пользуется поддержкой 74%.
По данным опроса газеты The Hill и исследовательской службы Hill/HarrisX, в котором участвовали 2829 избирателей, перевес Байдена более значительный: его поддерживают 45%, а Трампа - 38%, причем популярность Байдена за последнюю неделю выросла на 2 процентных пункта. Как отметил в интервью The Hill социолог Ли Мирингофф, избиратели в основном недовольны тем, как администрация Трампа действует в условиях пандемии. "Именно этот фактор выдвинул его [Байдена] в лидеры и именно поэтому он сохраняет сейчас лидерство", - считает эксперт.
Недавний опрос 1006 американцев телекомпании ABC и газеты The Washington Post показал еще более высокую популярность Байдена: его готовы поддержать 54% опрошенных, а 44% - Трампа. Однако, как отметила газета USA Today, "история свидетельствует о том, что на данном этапе было бы преждевременным говорить о том, что исход кампании определен", поскольку активность избирателей на ноябрьских выборах, как ожидается, будет рекордно высокой.
Ждать ли "октябрьского сюрприза"?
Поскольку нынешняя предвыборная компания проходит в крайне необычных условиях - пандемия коронавируса, вызванный ею экономический кризис, а также беспорядки на расовой почве, прокатившиеся по городам США после гибели от рук полицейских темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) - многие политические комментаторы сулят Трампу судьбу президента-республиканца Герберта Гувера (1874-1964), безуспешно пытавшегося добиться переизбрания в 1932 году в разгар Великой депрессии или президента-демократа Джимми Картера, проводившего предвыборную кампанию в 1980 году в разгар кризиса с американскими заложниками в Иране.
В то же время некоторые обозреватели высказывают предположение о том, что в условиях нынешней предвыборной кампании не следует сбрасывать со счетов непредвиденные факторы, которые могут серьезно повлиять на настроения избирателей. В качестве примера такого "октябрьского сюрприза" они напоминают о решении ФБР в октябре 2016 года возобновить расследование дела об использовании личного почтового сервера кандидата на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон, проигравшей в итоге выборы Дональду Трампу. Среди факторов, способных в последний момент повлиять на ход предвыборной кампании, называют резкий рост числа заражений коронавирусом осенью, повторное введение жестких карантинных мер в большинстве штатов и последствия таких мер для восстановления экономики.
На последнем этапе кампании на настроения избирателей могут повлиять общенациональные теледебаты Дональда Трампа и Джозефа Байдена. Первые дебаты состоятся 29 сентября в Университете Нотр-Дам в штате Индиана, вторые пройдут 15 октября в Университете штата Мичиган, а третьи - 22 октября в Университете Белмонт в штате Теннесси. Для кандидатов на пост вице-президента 7 октября будут организованы теледебаты в Университете Солт-Лейк-Сити в штате Юта. Они будут начинаться в 21:00 по времени восточного побережья США (04:00 мск) и будут продолжаться полтора часа.
Не следует сбрасывать со счетов и возможную активизацию в день голосования "молчаливых сторонников" Трампа - тех, кто обычно не соглашается участвовать в опросах, но при этом крайне озабочен волной беспорядков, прокатившихся в конце мая-начале июля по городам в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. По мнению экспертов из исследовательской организации Cook Political Report, типичный "молчаливый сторонник" Трампа - это белый американец средних лет, имеющий среднее образование. От них вполне может зависеть исход голосования в ключевых штатах - Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.
В день голосования кандидат на пост президента для победы должен будет заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков, насчитывающей 538 членов. В соответствии с существующей с 1937 года традицией инаугурация нового президента США состоится в полдень 20 января 2021 года.