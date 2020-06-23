Коронавирус, протесты и полупустой стадион. Как прошел "реальный старт" кампании Трампа

В штабе президента ожидали, что на мероприятие придет более миллиона человек, но митинг оказался гораздо скромнее

В минувшую субботу в городе Талса, штат Оклахома, президент США Дональд Трамп впервые после вспышки коронавируса выступил перед своими сторонниками. Мероприятие позиционировалось как "реальный старт" его предвыборной кампании перед ноябрьским голосованием. В последний раз такое мероприятие проходило в марте. "Завтра у нас будет дикий вечер в Оклахоме", — обещал президент накануне мероприятия, проведение которого многие критиковали из-за непростой эпидемиологической ситуации в стране. Низкая явка В штабе Трампа заявляли, что митинг собираются посетить более миллиона человека, ради которых организаторы даже построили дополнительную уличную сцену. Однако незадолго до мероприятия стало понятно, что людей пришло гораздо меньше, чем ожидалось. Еще за два часа до начала выступления подавшие заявки на билеты начали получать СМС от штаба Трампа, в которых говорилось, что "праздник великого американского возвращения почти настал" и что на стадионе еще "есть места". Представители президента объяснили низкую явку протестами Black Lives Matter, участники которых якобы заблокировали входы на арену и не пускали людей. Как сообщили репортеры на местах, самая многочисленная часть протестующих смогла перекрыть лишь один из проходов на 15 минут. В результате стадион, рассчитанный на 19 тыс. человек, оказался полупустым. Как передает издание Forbes со ссылкой на пожарные службы, всего митинг Трампа на арене посетили менее 6200 человек.

As VP speaks, here was the floor in front of him and the bowl behind media pic.twitter.com/03TZxHymm8 — Steadman™ (@AsteadWesley) June 21, 2020

Уличную часть выступления штабу пришлось отменить совсем, так как перед открытой сценой оказалось не более двух десятков посетителей. Саботаж фанатов K-pop и тиктокеров Низкую явку на митинг в Оклахоме некоторые СМИ стали связывать с кампанией против выступления Трампа в соцсетях.

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Как передает The New York Times, сотни пользователей TikTok, и поклонников K-pop утверждают, что они забронировали тысячи мест на арене, чтобы не дать сделать это настоящим сторонникам президента. По сведениям издания, призывы к этому начали появляться в социальной сети в начале прошлой недели. Видеоролики с инструкциями по регистрации бесплатных мест набрали миллионы просмотров онлайн. Поклонники K-pop, которые состоят в крупных сообществах с миллионной аудиторией, не в первый раз занимаются онлайн-активизмом. К примеру, в начале июня они сорвали работу полицейского департамента Далласа (штат Техас). Когда правоохранители попросили присылать им видео правонарушений с акций Black Lives Matter, фанаты K-pop забросали полицейский сервис роликами с песнями любимых исполнителей.

A thread of some of the TikTokers/Zoomers who reserved tickets to Trump’s rally to shrink the crowd today in Oklahoma pic.twitter.com/ITz4NAbeTD — Jenna Amatulli (@ohheyjenna) June 21, 2020

В штабе Трампа исключили возможность того, что пранк тиктокеров мог как-то повлиять на посещаемость арены. "Регистрация на ралли означает, что вы зарегистрированы как RSVP (подтвержденное посещение — прим. ТАСС) с номером мобильного телефона, и мы постоянно вычищали фальшивые номера. Если говорить о Талсе, то речь идет о десятках тысяч таких случаев", — заявил глава штаба Брэд Парскейл. Информационный штиль Незадолго до прибытия Трампа в Оклахому СМИ сообщили, что шесть членов его штаба, которые готовили митинг, заразились коронавирусом. Новость быстро разошлась по заголовкам, так как митинг Трампа в Оклахоме многие критиковали именно из-за опасности распространения коронавируса. "У шести членов передовой группы были выявлены положительные результаты, всего же были проведены сотни тестов", — рассказал порталу Axios пресс-секретарь избирательной кампании Тим Мертау. Новость о заражении организаторов события оказалась более важной, чем само событие. Другим инфоповодом, который в тот день заполнил все эфиры, стала отставка прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Бермана, занимавшегося делом помощников личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Первому за долгое время публичному выступлению Трампа журналисты уделили куда меньше внимания. Скорее всего, никто не сомневался, что митинг президента и так пройдет хорошо в традиционно республиканской Оклахоме. Неоднозначные заявления Во время самого митинга Трамп по большей части отвечал на нападки СМИ, защищал "американские ценности" и немного критиковал своего противника на ноябрьских выборах демократа Джо Байдена. Президент также охотно атаковал "левых радикалов", которые снесли в Портленде статую Джорджа Вашингтона, и предложил наказывать годом тюрьмы всех, кто сжигает американские флаги.

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Говоря о коронавирусе, Трамп отметил, что в США провели около 25 млн тестов, и в шутку призвал сократить их число, чтобы уменьшить количество заразившихся. За эти слова его сразу же раскритиковали в лагере демократов, несмотря на то, что в Белом доме подтвердили несерьезность заявления президента. В частности, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обвинила Трампа в том, что он хочет скрыть уровень распространения пандемии. Многие обратили внимание на то, что президент ни слова не сказал по поводу гибели афроамериканца Джорджа Флойда, из-за чего страну не первую неделю сотрясают протесты. Тем более что город Талса исторически известен одними из самых жестоких расовых столкновений в истории США. 31 мая и 1 июня 1921 года толпа белых жителей с оружием и взрывчаткой сожгла местный черный квартал. По разным оценкам, тогда погибли до 200 афроамериканцев и до 50 белых. Изначально Трамп планировал свой митинг на 19 июня, но по просьбе местной общины решил перенести его, так как в этот день по всей Америке отмечали 155 годовщину отмены рабства. Зато президент не забыл рассказать сторонникам о своих кожаных туфлях, которые, по словам Трампа, скользкие, а потому его походка могла показаться неуверенной. Так американский лидер прокомментировал свое появление на церемонии в военной академии в Вест-Пойнте, где многие журналисты обратили внимание на нетвердый шаг лидера, заподозрив у него болезнь Паркинсона.

tRump's walk down the "Scary" ramp after his speech at West Point.

Close up view at normal speed then in slow motion.

Hmmm... pic.twitter.com/RYaPNMc3ze — McSpocky™ #VoteBlue2020 #Biden2020 (@mcspocky) June 15, 2020

Коронавирусный фактор Помешать триумфальному возвращению президента могла и эпидемиологическая ситуация в самой Талсе, которая продолжает ухудшаться. В последние недели в городе наблюдается рост случаев заражения коронавирусом. К примеру, 20 июня там зафиксировали 136 новых заболевших.

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