NYT: пользователи TikTok умышленно снизили явку на митинг Трампа в Оклахоме

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Американские подростки, предположительно, провели в социальных сетях акцию с целью снизить явку на субботнем митинге президента США Дональда Трампа в городе Талса (штат Оклахома). Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times.

По ее информации, подростки, пользующиеся китайской социальной сетью TikTok, а также поклонники музыкального жанра K-pop (Кей-поп, южнокорейская поп-музыка) подали, предположительно, "сотни тысяч" заявок на получение бесплатных билетов для участия в митинге, заведомо не собираясь посещать его. По сведениям издания, призывы к этому начали появляться в социальной сети в начале недели, при этом пользователи оперативно удаляли их, чтобы не привлечь внимания сотрудников предвыборной кампании Трампа, который рассчитывает быть переизбранным на второй президентский срок в ноябре этого года.

На кадрах трансляции, которая велась в субботу вечером телеканалом C-SPAN из спортивного комплекса BOK Center, были видны большие участки незанятых кресел на его верхних ярусах. Данная арена при максимальном заполнении рассчитана, по информации The New York Times, на 19 тыс. посадочных мест. При этом, по словам представителя пожарного управления Талсы, на митинг попали не более 6,2 тыс. зрителей.

Глава предвыборного штаба Трампа Брэд Парскейл в Twitter заявил о том, что проходу на арену посетителям помешали "радикальные протестующие" из движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). "Они даже заблокировали доступ к металлодетекторам, мешая людям попасть внутрь", - указал он, поблагодарив, "тысячи посетителей, которые все же смогли" посетить митинг президента.

Предвыборный митинг Трампа в Талсе стал первым такого рода мероприятием. проведенным после начала смягчения в США санитарно-эпидемиологических ограничений, введенных из-за пандемии нового коронавируса. Последний раз подобные встречи с избирателями Трамп проводил в марте этого года.