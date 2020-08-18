МВД Белоруссии: награждение силовиков медалью "За безупречную службу" готовилось с марта

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что документы для награждения сотрудников силовых ведомств медалью "За безупречную службу", указ о котором был опубликован во вторник, были подготовлены еще в марте 2020 года.

"Материалы на награждение указанных сотрудников в установленном порядке были направлены в Совет Министров Республики Беларусь еще в марте 2020 года. На каждого из них оформлялся наградной лист, где была дана оценка заслуг перед государством и народом в правоохранительной сфере, личного вклада в усиление правопорядка в стране, а также в развитие органов внутренних дел за все время службы", - сказано в сообщении, опубликованном во вторник в телеграм-канале пресс-секретаря.

Чемоданова уточнила, что медалью "За безупречную службу" награждаются лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, военнослужащие, безупречно прослужившие 10, 15 и 20 календарных лет соответственно.

Ранее во вторник на национальном правовом интернет-портале Белоруссии был опубликован указ президента страны Александра Лукашенко о награждении более 300 представителей силовых ведомств медалью "За безупречную службу" трех степеней. Среди награжденных медалью "За безупречную службу I степени" заместитель командующего Внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков.