Глава МИД Белоруссии обменялся с послом России мнениями о ситуации после выборов

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе встречи с послом РФ Дмитрием Мезенцевым обсудили ситуацию в стране после президентских выборов, а также ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Об этом во вторник сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Белоруссии.

"Состоялся обмен мнениями о текущей поствыборной ситуации в Беларуси. Обсужден ряд вопросов двустороннего взаимодействия <...>", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что стороны затронули подготовку "к проведению Форума регионов Белоруссии и России, совместного заседания коллегий МИД двух стран, а также графики контактов по линии интеграционных структур".

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию в республике после президентских выборов, в том числе с учетом оказываемого на Белоруссию давления извне.