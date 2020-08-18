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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Глава МИД Белоруссии обменялся с послом России мнениями о ситуации после выборов

Владимир Макей и Дмитрий Мезенцев также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе встречи с послом РФ Дмитрием Мезенцевым обсудили ситуацию в стране после президентских выборов, а также ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Об этом во вторник сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Белоруссии.

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"Состоялся обмен мнениями о текущей поствыборной ситуации в Беларуси. Обсужден ряд вопросов двустороннего взаимодействия <...>", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что стороны затронули подготовку "к проведению Форума регионов Белоруссии и России, совместного заседания коллегий МИД двух стран, а также графики контактов по линии интеграционных структур".

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию в республике после президентских выборов, в том числе с учетом оказываемого на Белоруссию давления извне.

Теги
БелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий ФедоровичМакей, Владимир ВладимировичПротесты в Белоруссии после выборов президента
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