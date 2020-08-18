Ливанцы ждут стабилизации обстановки после приговора убийце экс-премьера Харири

БЕЙРУТ, 18 августа. /ТАСС/. Сотни ливанцев принесли во вторник цветы к мавзолею видного политика и бизнесмена Рафика Харири, который находится рядом с мечетью Мухаммеда аль-Амина в центре Бейрута. Как передает корреспондент ТАСС, почтить память экс-премьера, которому принадлежит основная заслуга в восстановлении Ливана после многолетней гражданской войны, пришли его соратники из движения "Аль-Мустакбаль". Делегацию возглавила сестра погибшего - депутат парламента Бахия Харири.

Поводом для церемонии стало проведение в Гааге заседания Спецтрибунала по Ливану (СТЛ), который расследовал обстоятельства гибели бывшего премьера и вынес наконец свой вердикт.

Назван виновник убийства

Рафик Харири стал жертвой теракта на бейрутской набережной 14 февраля 2005 года. Вместе с ним погибли свыше 20 его телохранителей и помощников. В подготовке убийства экс-премьера Ливана заочно обвинялись четыре ливанца - Селим Айяши, Хусейн Унейси, Хасан Мерхи и Асаад Сабра. Следствием было установлено, что все они были связаны с шиитской партией "Хезболлах". Международные судьи однако признали виновным только Селима Айяши, а остальных оправдали.

Ранее основным фигурантом в деле был член вооруженного крыла "Хезболлах" Амин Бадреддин, но он погиб в ходе военных действий в Сирии, где воевал на стороне правительственных сил. Судьи пришли к выводу, что Айяши с Бадреддином вели наблюдение за кортежем экс-премьера перед взрывом.

Мнение соратников

Вердикт СТЛ в Гааге соратники Харири восприняли положительно, но намекнули, что приговор удовлетворит не всех ливанцев, которые ждали большего от судебного процесса. "Мы желаем, чтобы этот приговор открыл новую страницу в нашей истории, - сказал в беседе с ТАСС депутат парламента Халед Захраман. - Теперь призыв к торжеству правды и справедливости должен зазвучать громче, и все политические убийства, совершенные за последние десятилетия, должны быть раскрыты".

Член руководства "Аль-Мустакбаль" Амин Вехби отметил, что судебный процесс в Гааге был прозрачным и гласным. "Международные судьи честно признали, что им не хватило улик для обвинения других подозреваемых в убийстве Харири", - сказал он.

Сын погибшего экс-премьера Саад Харири, выступая в Гааге, дал понять, что в деле убийства его отца точка еще не поставлена. Он призвал шиитскую партию "Хезболлах" к сотрудничеству с правосудием, учитывая, что "убийцы Рафика Харири, как установил трибунал, были из ее рядов". Как считает Харири, Ливан "не может служить пристанищем для скрывающихся от суда преступников".

Расследование в порту

В ходе своего выступления Харири высказался за проведение после трибунала в Гааге тщательного расследования взрыва 4 августа в морском порту Бейрута, который привел к гибели 178 человек, еще около 6 тысяч получили ранения и более 300 тыс. граждан остались без крова.