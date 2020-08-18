В кабмине Мали подтвердили арест президента и премьера страны

ПРЕТОРИЯ, 18 августа. /ТАСС/. Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и глава правительства Бубу Сиссе были арестованы во вторник поднявшими мятеж солдатами. Данный факт официально подтвердил директор по связям с общественностью правительства Мали Бубу Дукуре.

Оба лидера "были отвезены восставшими солдатами на бронетранспортерах на базу Кати" в нескольких километрах от столицы страны, города Бамако, приводит его слова агентство France-Presse. Президент и премьер-министр были арестованы во второй половине дня в резиденции главы государства Себеникоро.

Во вторник утром на армейской базе Кати произошел военный мятеж. По данным новостного портала Malijet, действиями мятежников руководит полковник Садио Камара, бывший директор военной школы на базе Кати. В течение дня военные арестовали министров правительства, включая глав МИД и Минфина, а также спикера парламента. По информации портала Wakat Sera, Генштаб ВС Мали также находится под контролем мятежников, арестован ряд военачальников.

На территории Мали в последние годы активизировались террористические исламистские группировки. Крупнейшие среди них "Исламское государство в Западной Африке" и "Исламское государство в Большой Сахаре". Обе являются структурами "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ). В приграничных районах с Буркина-Фасо также действуют группировки, связанные с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).