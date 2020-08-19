ЭКОВАС приостановило участие Мали в руководящих органах сообщества

РАБАТ, 19 августа. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняло решение приостановить участие Мали в своих руководящих органах в ответ на предпринятый военными этой страны мятеж. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ЭКОВАС.

"Немедленно приостанавливается участие Мали в руководящих органах ЭКОВАС в соответствии с Дополнительным протоколом о демократии и эффективном управлении вплоть до восстановления конституционного порядка", - указано в документе.

Кроме того, ЭКОВАС приняло решение о "закрытии всех сухопутных и воздушных границ, а также о прекращении всех экономических, торговых и финансовых операций стран-членов ЭКОВАС с Мали".

Утром 18 августа на армейской базе Кати в предместье столицы Мали, города Бамако произошел военный мятеж. По данным новостного портала Malijet, действиями мятежников руководит полковник Садио Камара, бывший директор военной школы на базе Кати.

Военные мятежники арестовали президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра страны Бубу Сиссе. Кроме того, были арестованы министры правительства, включая глав МИД и Минфина, а также спикер парламента. По информации портала Wakat Sera, Генштаб ВС Мали также находится под контролем мятежников, арестован ряд военачальников.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал военных в Мали незамедлительно освободить президента страны и членов правительства. Совет Безопасности (СБ) ООН 19 августа проведет экстренное заседание по ситуации в этом западноафриканском государстве в закрытом формате.